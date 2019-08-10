【地產專題】專家教路執平貨　買「半契樓」有咩要留意？

半契樓開價吸引，很多時數十萬都有交易，但投資就是一門學問。資深投資者伍冠流早於十多年前，已開始買賣該類物業，現時持貨至少十多伙，大部分仍作出租用途，不少以市價四至六折入市，享有7厘租金回報。《東網》追縱他的投資步伐，走訪該類單位，細看其投資價值。



所謂「半契樓」，是指將一份樓契一分為二，由兩名業主共同持有，每名業主各佔樓契權一半。若同一物業樓契權分為多份，由不同人持有，則是「碎契樓」。這類物業的業權價值通常比市價稍低兩至三成，甚至低至五成。



伍氏表示，另類物業之一的凶宅愈來愈多人買，市場平貨不多，反觀半契樓需求不大，折扣明顯更大。過往曾最平以四折購入該類物業。由於單位本身沒有問題，可以市值租金出租，故回報率較高。他又指，日後有機會轉售，價值亦會貼近市價，但同類單位鮮有放盤，只能由相熟代理介紹，或在拍賣行上尋得。他說，「個人比較喜歡遺產貨，因為該類放盤不是賣方辛苦獲得」，故出售時折讓更大。



●不能做按揭 轉售亦較難

當然購買該類平貨，亦有一定風險。伍氏指出，沒有樓契不能承按，並且較難轉售，他透露，曾被另一半業權持有人霸佔物業，但最終能達成協議。他解釋：「能知三日事，富貴萬千年」，只要知道物業及對方背景，再進行傾談，往往可以得到共識，而不只是購入對方業權，有時亦會共同出租，或分租單位。



其中一個持有的太子道西福民大樓中層兩房半契單位，實用面積459方呎，他於2017年僅以約110萬元購入，為當時市值的五折。單位現以分租形式租出，伍氏就以每月約6,500元租出其中一個房間，租金回報達7.1厘。另一個房間由該一半業權業主自用，其他空間則共用。



至於同區塘尾道頤樂居中層戶，樓齡較新，2014年僅以90萬元半契形式購入，現聯同另一業主，合共以月租1.02萬元租出單位，每月收回約一半5,100元。伍氏笑言，現址租客已租用單位多年，故不介意以低市價租出，料市值月租至少達1.5萬元。



不只是住宅單位，其實就連地皮、工商物業亦有半契樓。其中九龍灣鴻力工業大廈一個地廠，2015年他以760萬元購入半份業權，當時僅屬市值五五折。現址由一家快餐店租用，月租5.3萬元，一半租值達2.65萬。而區內近年變天，多幢甲級商廈相繼入伙，地廠市值料升至約3,000萬元，半份業權計，期內已升值近一倍。



－－－－－－

●投資舊樓更考眼光

除半契樓外，伍氏對唐樓亦情有獨鍾，原因是睇準收購價值。他於2014年以205萬元購入紅磡環發街唐樓單位，當年僅屬市值六折，至今年5月已獲市建局出價至705萬元提出收購，約5年間升值約2.4倍。該物業毗鄰新盤環海‧東岸及啟岸。



他稱，買入有收購潛力舊樓，難度比買半契樓更高，因為很多人都知該類物業的升值潛力，要買就要看「機遇」。他建議有意買家，可多到舊區視察，認識區內小型代理行，透過他們推介放盤。而由於上址月租達8,500元，故暫時仍未考慮出售。



展望未來樓市走勢，伍冠流認為市況將漸趨平穩，在自住剛性需求支持，長遠仍然看升。由於受辣招限制制，沽貨再入市成本增加，會保留現持有物業收租，而日後仍會繼續物色半契物業，只要有一定折扣，就會再出手增購。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。