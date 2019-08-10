1周10大驚奇：面對亂局　未來10年最佳投資竟係...

《1周10大驚奇》去年底引述異象預言，今年金融市場或升到你唔信，升浪更由元旦後就開始，樂觀時間直至4月。雖然3月15日曾警告跌浪開始，但隨着股市破位，異象4月5日預言4月市況穩步上揚，5月美股或破頂(結果4月23日破了)。



其後縱使中美貿戰升級，港股5月6日起反覆下跌，惟異象從未驚慌，並預言直到7月中至8月都平安，直至7月27日轉軚警告「安全期」到7月30日為止，絕無事後孔明，亦印證每周檢討的重要。大家不妨在國際視野中尋覓另類參考，印證「聽專家講不如睇埋異象」。



【1、重溫末日預言！6月已警示股市似08年雷曼爆煲前】

正如上述所言，《1周10大驚奇》早在6月8日引述「末日預言」，料股市在今年6月中至8月初都是「安全期」。到了7月27日，另一異象明確表示，「安全期」在7月30日結束！既然異象有參考價值，那麼，金融市場之後會怎樣？



不妨先回顧6月8日怎說！野村證券量化團隊分析師Masanari Takada當時警告，股市極似2008年雷曼爆煲前，隨即被媒體視為華爾街「最大末日預言者」！他的原因來自一個反映市場恐慌和貪婪的「美國股市情緒指數」。(附圖一)



該情緒指標是根據股價深度、闊度、動力、垃圾債需求、波動程度、認沽與認購比例等數據綜合計算。他警告，若單看該指標，標指可能平均要下跌約20%；最壞情況是暴瀉約40%，重演2008年9月雷曼兄弟申請破產後的6個月內標指跌幅。



因此，他6月時預警，市況似2008年6月，當時投資者也關注全球經濟增長前景及股市調整，之後股市在7至8月有反彈，到了9至10月就「跌到你唔信」。若根據上述情緒指標，股市反彈浪有機會由6月中一直去到8月初，在9月初的時候就很可能是「終極一跌」的開端！



(若對上述有懷疑，不妨重溫：https://bit.ly/2OLixmf )



【2、最新末日預言！海嘯級冧市恐8月底或9月初來臨】

既然8月初「安全期」一結束就冧市，那麼，Masanari Takada的預言有否變化？媒體當然不會忘記，他本周接受訪問時警告，投資者別被反彈市吸引，預計下一波特大跌浪在8月底或9月初來臨，暴冧幅度可能是「2008年雷曼危機」級別。



他指出，「聰明錢」正逃離市場，當俗稱「恐慌指數」的VIX指數波動性上升時，將有更多對沖基金逃離市場，預計8月下半月出現！他直言，現時市場情緒與2008年雷曼爆煲前夕非常相似，標誌着全球金融危機恐快將爆發。



他表示，全球股市在周一(5日)大跌後，近日似喘穩，原因包括市場預期美國聯儲局9月將大幅減息，令淡友先行平倉，使股市在低位似有承接，並會持續一段短時間，為8月底或9月初的「第2次冧市」打底，估計第2次冧市將較本周更慘烈，就像首次地震後，可能會有更強的餘震一樣，因「聰明錢」撤離。



他解釋，由於之前炒聯儲局減息，俗稱「大鱷」的對沖基金及避險基金(即「聰明錢」)於6至7月大舉進場買股，並且透過期指及期權來加大槓桿，以博取更高回報，惟上月底聯儲局官員表明不會大幅放水後，他們已開始沽貨。值得留意的是，數據顯示，標普500期貨近日淨好倉只較7月16日的高位減少45%，意味着好倉仍多，需要繼續「搵位」沽出。



換言之，股市短期反彈空間相當有限，就算反彈，也絕對不要輕易入市。



【3、災難先生：下次海嘯級冧市或3個月內上演】

Masanari Takada的預言獲認同！過去多次發表預言，而又多次言中，被媒體冠以「災難先生」稱號的獨立經濟學家Raoul Pal本周表示，全球金融市場正面臨十分重要的「轉捩點」，2008年金融海嘯危機正在重燃！



這位華爾街投資大行前高層、極少數能準確預測2008年金融海嘯的「災難先生」指出，以目前整體市況而言，可以歸納出一個結論：就是最少為2012年歐債危機以來，全世界金融市場最脆弱的時候，恐是2008年式大冧市的開端。



他指出，根據美國路易斯聯儲銀行公布的數據顯示，若以貿易比重計算，目前的美元已是2002年7月31日以來、即17年最強，其影響正在全球範圍擴散，特別是各國加緊放鬆貨幣政策，程度超過美國聯儲局，讓局勢更嚴峻，因為全球貨幣一齊鬥弱，是打擊市場投資情緒的重要誘因。



他解釋，投資者要知道外匯市場是全球最大金融項目，每日成交額達5.1萬億美元。由於金融市場大部分以美元交易，美元強勢是一大貨幣危機，證明資金不願轉化為其他貨幣，外圍美元「乾塘」是會引發全球巨大的「通縮」浪潮，因為市場悲觀，影響資金流動，後果是通縮，不是通脹，這正是目前發生的。



他警告：「接下來的3個月，金融市場可能會處於墮崖邊緣，我認為目前已站在懸崖。我們正看到不尋常的逆轉事件，不但不會在短期內結束，反而嚴重程度真的很大，大到我不能預測金融市場會有甚麼反應，只能說展望不會好，商業周期循環正趨向負面。因此，全球及美國經濟衰退是極大機會發生。」



面對金融市場可能出現「懸崖式」崩潰，他建議投資黃金、美元、債券，甚至比特幣。



●災難先生何方神聖？

Raoul Pal為前基金經理、曾於大行高盛工作，36歲就賺夠退休。過去多次發表預言，又多次言中，因而被外國傳媒譽為「災難先生」。



【4、回報跑贏98%同業基金：全球面對通縮危機】

或許大家對Raoul Pal所指的「通縮」危機仍有疑問，或許以下的金融界人士能再作解釋。回報跑贏98%同業的亞洲基金經理本周警告，減息不能救市，並預言愈減息，金融市場會愈混亂！



施羅德亞洲總回報基金負責人Lee King Fuei表示，目前全球有陷入長期通縮的風險，因為央行的貨幣政策不能刺激投資及消費，更何況央行是不可能解決現時面對的經濟結構問題，包括人口危機、收入不均，以及債務龐大。他說：「如果長期經濟增長繼續差劣，是很難維持目前的市場估值。」



他主理的基金在過去5年平均每年回報12.5%，跑贏98%同業。其評論是針對近期環球央行連番減息的行動。



【5、香港金融35年最惡劣 更恐是全球「黑天鵝」】

其實，未等到10月，港股已有2008年的「味道」。港股截至周二(8月6日)連跌10日，為過去35年、即1984年以來首見！有專家警告，香港資產彷彿「有毒」，加上社會動盪持續，避險情緒濃厚，不建議「撈底」。



美國著名財經媒體彭博數據顯示，恒指上市企業資產縮水幅度之大，料是2008年金融海嘯以來首見。若單看MSCI香港指數，表現更糟糕，顯示香港資產正遭受1984年以來最嚴重衝擊。



再者，香港採購經理指數(PMI)跌至2009年3月以來最低，為連續16個月低於50的盛衰分界線，反映經濟前景甚差；香港銀行同業拆息(Hibor)周一(5日)亦升至2008年以來最高，反映資金趨緊；樓市7月成交額按年大跌32%。



電影《沽注一擲》主角馬克·鮑恩的原型、FrontPoint Partners LLC對沖基金經理艾斯曼(Steve Eisman)本周更警告，現在並不擔心美國金融體系再次崩潰，但的確有一隻「黑天鵝」令他擔憂，就是香港！他坦言，擔心香港示威動盪持續，可能會損害全球經濟，成為全球金融市場的「黑天鵝」。



所謂「黑天鵝」，是指難以預測，並具破壞的事件，2008年金融海嘯便是著名例子。換言之，艾斯曼擔心香港會成為發生類似2008年全球金融海嘯的「藥引」。他認為，香港的示威動盪或會影響到中美貿易戰，對中美貿易談判構成負面因素，甚至波及全球市場。中美貿易戰開打1年多，並拖累全球經濟，最近兩周美國與中國的關稅戰已延伸至貨幣戰，全球金融市場周一(8月5日)全面暴冧，市場和商業情緒都十分糟糕。



艾斯曼是華爾街傳奇人物，在2008年金融海嘯時，是極少數能靠沽空美國樓市大賺一筆，其一戰成名的故事更被改編成電影《沽注一擲》(The Big Short)，在電影中被描繪為「有點精神分裂症」。



【6、香港周圍也遭殃 廣東省明顯受累貿戰】

不單止香港本身，連香港周遭也有難題，或能引證金融市場短期內可能大跌。據星展銀行本周報告指出，廣東、浙江，以及江蘇省等中國沿海省份，因出口佔比大，在中美貿易戰升級下首當其衝！



報告指出，美國5月將中國2,000億美元進口產品關稅由10%調高到25%，連同另外500億美元貨物早已是25%關稅，負面影響已開始浮現，中國沿海省份的貿易量縮減更明顯。



雖然過去10年，中國東部的產業已轉型為服務業，但製造業出口仍佔經濟活動很高比重。例如廣東省是香港、台灣等海外投資者的主要出口加工基地，也是中國1/3出口商品的來源地，去年對外出口佔廣東省經濟產值達48.8%。



此外，福建、浙江、江蘇，以及山東省也是中國傳統的出口重鎮。在浙江省和上海市，去年對外出口佔其經濟產值38.6%；江蘇省則為29.8%。其中，高度依賴對美貿易的省份打擊最大，例如福建省、上海市及江蘇省，對美國出口佔出口總額的21%至23%；廣東省大量貨物會透過香港轉運到美國，因此受影響程度可能高於官方數據。



【7、今次很難搞！美國八成農民仍撐特朗普】

或許很多人會問，事到如今，中美貿易戰何時結束？若根據民意，真的很難於短期內完結，因本周有調查指出，近八成美國農民仍支持特朗普的貿易戰！



農民一直是特朗普的重要票倉，對明年大選至關重要，據美國普渡大學商業暨農業中心周二(8月6日)公布的調查顯示，7月有破紀錄的78%美國農民相信，貿易戰最終使美國受益；同一時間進行的Farm Pulse調查也顯示，有79%農民支持特朗普。有國會議員坦言，相比民主黨總統候選人，特朗普依然是大部分農民的最佳選擇。



【8、今次很難搞！中國或許準備好「不惜一戰」】

除了美國農民仍高度支持特朗普外，有分析認為，中國或已有破釜沉舟之意，即使犧牲經濟，也要贏得較有利的貿易協議，首要目標是阻特朗普連任。



德意志資產管理首席投資官David Bianco本周指出，中國應是在等美國總統換屆，若有必要，會採取針對特朗普的手段，即使對全球經濟、金融市場造成損害，也在所不惜。



瑞銀財富管理全球首席投資官Mark Haefele也指出，中國可能進一步限制購買美國農產品，在2020年總統大選前，破壞特朗普的農民票倉。



對於特朗普警告，如果他再次當選，中國只會得到更強硬的協議、甚至沒有協議。就此，野村東京策略師Naka Matsuzawa表示，許多投資者都認為，中國準備好接受經濟進一步放緩，導致全球經濟也放緩，以阻止特朗普連任。



事實上，本周人民幣「穿七」，已令到新西蘭、印度、泰國、菲律賓等亞太地區連環減息。



【9、今次很難搞！與中國對撼 特朗普代價更高？】

除了貿戰很難短期完結，或許很多人都會覺得特朗普正在「佔上風」，但本周再有頂級專家警告，特朗普更傷！



歐洲頂級經濟學家、歐洲政策研究中心所長Daniel Gros本周撰文警告，當特朗普決定「晒冷」加徵中國所有進口貨品關稅、並於9月1日生效後，最少可以說，中美貿易衝突已成為「新常態」。不過，結局恐怕是美國受到的傷害會大過中國！



他指出，根據歷史，雙邊貿易戰從來都沒有贏家。在特朗普未就任總統前，美國對工業產品進口的關稅稅率平均僅2%左右。在特朗普對中國展開貿易戰後，目前整體關稅不算加得很多，因為中國佔全美國進口貨品的份額約25%，而25%關稅影響着一半由中國進口至美國的貨品，即只有12.5%美國進口貨品受累。換言之，整體來看，全美國的平均進口關稅大約只增加3個百分點，即由過去約2%，升至大約5%。



不過，他解釋，上述所謂「平均」關稅，其實是一個誤導指標，因為經濟理論已指明，關稅對消費者及生產者帶來的負面影響是不對等的。舉例來說，將關稅倍增，會導致超過一倍的損失(經濟學名詞為：「無謂損失(Deadweight loss)」)。簡而言之，特朗普對中國逾半貨品開徵25%關稅，雖然與全美國進口貨品相比只是小部分，但嚴重程度一定多過上述所說的「整體關稅上升3個百分點」。



事實上，很多已發展的工業國家都會對特定貨品收取較高的進口關稅，但按國際慣例，15%以上通常被視為「關稅頂」，而不會是25%，該些涉及15%以上關稅的貨品佔整體進口貨品比例也不足1%。換言之，特朗普對中國開徵的關稅佔整體比重十分高！



●美國消費者終要「埋單」

再者，特朗普的關稅明顯只是針對中國：25%關稅只會由中國生產者承擔，不是歐洲、南美洲，或亞洲其他競爭者，如此的「特定國家關稅」相等於對所有進口產品徵收關稅，同時為中國以外的競爭者提供生產補貼，這種補貼由美國消費者以更高的價格支付！原因很簡單，既然中國進口貨品要額外抽25%關稅，由非中國(其他國家)生產者進口的貨品沒有理由不加價，甚至可以加價至25%，在美國依然有競爭力，即美國消費者要接受各類產品的大範圍加價。



上述是「直接影響」，特朗普對中國加徵關稅對消費者價格是有「間接影響」的，可能較美國官方估計價格僅受0.1%直接影響要大得多。理由亦很簡單，Gros反問：為何多年來全球有所謂「最惠國待遇」？這就是全球貿易系統的基石！正正有了最惠國待遇，才有全球供應鏈，價格才能在競爭下便宜。目前的間接影響就是「最惠國待遇」蕩然無存。



●中國產品不會刻意減價

再者，之前有不少研究已建議，中國生產者不會因特朗普加關稅而大幅度明顯減價，就算他們劈價，對美國消費者也只會有輕微好處！原因又是很簡單，就是上述提及，中國競爭對手可以加價的問題。正因對手能加價，中國生產者根本沒有必要自己「燒錢」減價。更甚的是，那些與中國競爭的進口產品價格上漲，可能遠遠超過中國減價對美國消費者的微弱收益。



反過來，就中國而言，特朗普加徵關稅對中國經濟的影響很微，因為中國需要由美國進口的貨品佔整體少於1/10，即使中國實施報復關稅，對經濟影響也很微，因中國已減低了全球其他國家的進口關稅。舉例來說，以美國農產品而言，中國是輕易找到替代國，例如由巴西進口。



●「非關稅」措施也難成功

他指出，正因如此，美國對中國也開始採取「非關稅」措施，例如禁止美國企業向華為出售產品。無錯，特朗普仍表示，美國供應商依然能繼續為供應華為所需而申請許可證。不過，該些公司明知美國政府針對華為，雙方一定不會簽訂長期合約。與此同時，中國政府和企業將加倍努力，在採購關鍵技術部件方面獨立於美國。



可以預見的是，上述「實體名單」今後將成為中美貿易的重要隱患。這種只針對中國的障礙，後果也是與「特定國家關稅」一樣，特朗普將要付上高成本。



●Daniel Gros是何方神聖

Daniel Gros自2000年開始，成為歐洲政策研究中心所長，為歐洲議會的顧問，並為歐洲系統風險理事會(ESRB)會員，是全歐洲最具名氣及精英經濟學家之一。



在出任所長前，他曾任職國際貨幣基金組織(IMF)及歐盟委員會，為包括英國、美國在內的政府提供顧問意見，並為國際金融組織的報告編輯，絕對稱得上歐盟頂級經濟學家。



【10、你可能失望！未來10年最佳投資竟然係...】

既然前景偏向悲觀，那麼，未來10年有否最佳投資項目？擅長於以史為鑑的美國投資通訊及專欄作家Mark Hulbert本周搜集了一眾資料後，建議如下：



他表示，隨着全球多國爭相讓貨幣貶值，銀紙看似愈來愈不值得持有，那麼，未來10年投資甚麼是最好呢？股票、債券、樓市、繼續持有現金、黃金或其他貴金屬，定還是比特幣或其他虛擬貨幣？



根據銀行利率網站Bankrate對1,000名投資者作出的調查顯示，最多人選擇「買樓」！具體是當每兩個人回應「買股」時，就有超過3個人回應「買樓」。



那麼，若從歷史角度來看，他們是否正確呢？自1890年開始，若撇除通脹因素，美國樓市每年平均回報僅0.4%；美股標指則每年回報達6.3%(已包括派息)。就算買美債，回報也多於買樓，每年平均回報2.7%。



不過，事情未這樣簡單地結束！由於目前股票及債券估值已過高，或許買樓真的會是未來10年最佳的投資，惟不是求大升，而是求穩、求保值而已！



若細緻地看，債券確實很難在未來10年突圍，按目前美國10年期國債孳息率約2.1厘來看，僅高於10年通脹率約0.3個百分點，換言之，若一切不變，投資債券每年平均回報僅0.3%。再者，最大風險是若通脹差過市場預期，債券能提供到的回報就更低。



接下來是股票，其可預測程度更難，十分多原因可影響回報，尤其目前股市估值高昂，甚至可以說極度被高估，背後原因就是低息。因此，估計未來10年回報與債券一樣，都是薄弱的一群。甚至有研究顯示，未來10年是「沽空」的年代，因標指(包括派息)扣除通脹後每年能提供到的回報僅約0.5%；美國長期債券扣除通脹後每年回報更可能是負0.7%。



另有研究表示，標指由現時起的未來7年、即到2026年，回報可能是負4.2%，因當中極大機會經歷熊市。



另一個要投資樓市的原因是：自1950年起，美國樓價即使在熊市也能保持堅挺，當中只有在2007年微跌0.4%。整體來看，樓價的波動程度僅及股市40%左右。因此，若果你是偏向看淡未來10年前景，而又有閒錢想抗通脹的話，買樓確實較有保值能力。



你又認為上述分析適合香港及鄰近地區嗎？有一點可信的是，未來10年投資前景確實艱難。



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