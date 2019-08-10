貿戰激化：貨幣戰一觸即發？人行前高官指人幣匯率要有長期準備

外電報道，美國將中國列為匯率操縱國，意味貿易戰有演變為金融戰爭和貨幣戰爭的危機，人民銀行前副行長陳元周六(10日)在黑龍江伊春舉辦的金融論壇會議表示，雖然中國應該盡量避免爭端進一步擴大，但對匯率問題要有長期應對準備。



人行前行長周小川也在會議上說，與美國的衝突可能從貿易層面擴展到其他方面，包括政治、軍事和科技，呼籲推動人民幣國際化，以應對美元計價的金融系統帶來的挑戰。



另外，中國社科院學部委員余永定表示，市場對人民幣貶值的反應不太激烈，如果未來出現意料之外的衝擊，人民幣可能會進一步貶值；中國的決策者似乎決心要加強人民幣的彈性，央行應當有耐性，不能因為短期的市場波動而匆忙調整政策，不利人行的信譽，對匯率改革也沒有好處。



人行本周允許人民幣兌美元匯率跌穿7算的心理關口，令美國指摘中國操縱匯率。隨着中美貿戰升溫，美國總統特朗普亦暗示，9月份與中國的貿易磋商可能會取消。



美國指摘中國操縱匯率是其貿易戰戰略的一部分，它會比貿易分歧更深入和廣泛地影響中國。兩個大國之間的新衝突，為中國帶來了新的平衡挑戰，既要避免如何因匯率問題，擴大兩者爭端的同時，亦要支持宏觀經濟。

─ ─ ─ ─ ─ ─

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

