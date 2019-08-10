IMF：沒充分證據顯示中國操縱人幣匯率

國際貨幣基金組織(IMF)發表對中國經濟的年度檢討報告，指沒有充分證據顯示中國操縱人民幣匯率，並指今年人民幣匯率水平與經濟基本面基本相符，不存在明顯高估或低估。IMF重申，支持中國增強人民幣匯率靈活性，繼續推動中國經濟轉型、擴大開放和推動結構改革。



人民幣周一(5日)大幅貶值後，美國隨即出招，財政部部長姆紐欽指，根據總統特朗普的指示，將中國列為「匯率操縱國」，為自1994年以來首次對中國出此招數。



IMF又警告，中美貿易戰已導致中國經濟放緩，倘美國繼續增加關稅，中國的經濟增長可能大幅下滑，需要採取更多財政刺激措施。該會早前已將中國今年經濟增長預測向下修訂至6.2%，而報告預測明年增長6%。



另外，IMF呼籲中美兩國盡快解決貿易爭端，更警告中美貿戰最終可能造成「全球範圍的重大負面外溢效應」。



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