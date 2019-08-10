涉柴油車排放醜聞　平治母企或遭罰10億歐元

外媒報道，德國汽車業巨頭、平治汽車(Mercedes-Benz)母企戴姆勒(Daimler AG)，可能面臨高達10億歐元的罰款，原因涉及德國政府對該集團柴油車排放檢測作弊的調查。



報道指，德國斯圖加特的檢察機關或於9月或10月公布相關的罰款金額。戴姆勒發言人Ute Wueest von Vellberg表示，該公司正在與當局充分合作，並拒絕進一步發表評論。



事實上，多間德國巨企已先後捲入調查之中，其中，福士汽車集團(Volkswagen)旗下保時捷(Porsche)於今年5月達成了5.35億歐元的和解；兩周後博世(Bosch)亦同意支付9000萬歐元和解費；而戴姆勒則是第三家在柴油排放醜聞中被調查的公司，也是唯一尚未和解的公司。



據了解，當局對戴姆勒的罰款範圍，可能從8億歐元到10億歐元不等。



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