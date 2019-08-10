新盤動向：映日灣累收4600票　超額認購18倍

社會動盪影響樓市氣氛，但對低價開盤的一手項目未構成影響。其中，億京發展旗下荃灣映日灣今日(10日)踏入第5日收票，單日已收近1900票，而累積至今則收票超過4600張，超額認購逾18倍。



據了解，該盤的銷售中心參觀人數累計已超過10,000人，而單計今日，參觀人數亦超過3,000人。由於反應熱烈，發展商或於短期內加推單位。



億京早前公布映日灣首張價單共238伙，折實平均呎價17,740港元，比部分二手市價低，被市場形容為「平民化」價錢賣樓。



當中開放式戶最細面積217方呎，折實入場費381萬元起，呎價17,558元，屬震撼全城價。



至於一房戶折實售價由490.2萬元起，兩房戶由696.7萬元起，三房戶由1,124.6萬元起，呎價16,299元起。69伙折實價低於500萬元。



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