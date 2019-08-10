全球經貿戰：日企擬加快在華設生產線　繞過管制向韓供貨

日本傳媒報道，因應日韓兩國的紛爭，日本高科技原料生產商亦急謀對策，部分廠商將啟動在中國設置生產線的計劃，繞過日本政府的出口管制，由中國的生產線直接向南韓企業供貨。



以生產高純度氟化氫等原料為主的日本森田化學(Morita Chemical Industries)接受日媒訪問時指出，高純度氟化氫在半導體的生產過程中甚為重要，而且用量亦高；日本管制企業對南韓供貨後，日本在相關產業的全球市佔率無可避免下滑。



森田化學在上個財年營收達117億日圓，當中三成以上都是來自向南韓企業出口高純度氟化氫，可見日本政府的出口管制對該公司打擊甚大。該公司稱，在管制措施出台後，該公司旋即向日本當局申請對南韓的出口許可，但至今仍未有消息；但在兩國未交惡之前，一般在申請後三天左右就可以取得許可證明文件。有見及此，該公司惟有盡快變招，或於今年內便開始在中國浙江生產高純度氟化氫。



其實，就算撇除全球貿易戰的因素，森田亦於兩年前已計劃與中國企業合資，在中國大陸開闢生產線，最主要是看好中國半導體產業的發展，但現在則成為應對日韓紛爭的「Plan B」。



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