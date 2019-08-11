陳鳳珠：貿易戰升溫　美國經濟將受累

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠在東方產經「專家點評」專欄表示，港股連瀉多日，從28,500點水平急跌約一成，跌勢過急且跌幅較大，雖然跌市成交增加，但預期已反映中美貿易戰升級及環球局勢緊張的負面因素。而部分藍籌業績亦拖累大市表現，不過，估計資金或會逐步部署績優股，料大市應會出現支持。



美國突然宣布對內地3,000億美元貨品加徵關稅，估計已違背中美兩國元首於大阪會晤的共識，預料內地將會反制，中美貿易戰或會逐步升級。內地或對新成交的美國農產品採購加徵關稅，且企業或暫停採購美國農產品，轉至巴西及俄羅斯等國家進口。



另外，美國財政部將內地列為匯率操縱國，表示內地長期透過持續及大規模干預外匯市場，推動人民幣貶值。近日人民幣匯率跌破7的水平，美國即認為內地推低人民幣匯率以影響貿易情況，但內地早已多次強調人民幣無必要堅守「7」，亦不認為7為底線。由於內地的經濟基礎平穩，相信人民幣匯價不存在大跌空間，但人民幣將繼續雙向浮動，而近日略為貶值將有助紓緩貿易戰對經濟構成的壓力與風險。另外，人民銀行即將發行兩期離岸人民幣央行票據，總發行量為300億元人民幣，料有助穩定匯率需求，亦顯示內地並沒有操縱人民幣匯率或有意令人民幣匯價下跌來刺激出口。



美國經常就貿易問題出爾反爾，最終亦要承擔責任及後果。美國第二大農業團體已表明特朗普持續升級的策略只會令局勢變差，雖然美國早前向農民發放第二筆援助，但未能解決根本問題。其實，中美元首會晤後，已有逾200萬噸美國大豆新裝船運往內地，預料8月份仍有200萬噸大豆裝船，而雙方企業簽訂的1,400萬噸大豆只剩30萬噸於9月待裝船。但美國則指內地沒有實現承諾，倘若內地停止採購美國的農產品，預料美國經濟將會持續有下行風險。而美國聯儲局於7月份減息四分一厘後，儘管表示為預防性減息，惟一旦貿易戰升溫，估計聯儲局將有進一步降息的可能。另外，原定9月份舉行的新一輪中美貿易談判會否展開亦存在不確定性。



(本文作者爲東興證券(香港)有限公司研究部之分析員及證監會持牌人士，作者本人並沒有持有上述股票）

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