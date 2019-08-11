曜熊理財：人民幣急貶　中港基金無運行？

曜熊理財策略董事馬煒喬在東方產經「專家點評」專欄表示，中美貿易戰下，人民幣匯率大跌打破美國加關稅的影響，中間價報7.0039美元，為2008年以來首次跌破7元，中國政府容忍人民幣匯率在市場供求的主導下有序波動。



人民幣貶值主要作用降低以外幣計價的出口品價格，增加出口。提高以本幣計價的進口品價格，增加進口替代，鞏固本國企業在與外企競爭時的優勢。過去人民幣匯率堅挺，加上關稅，削弱中國工業競爭力，導致工業產出下降、固定資產投資下降和生產端通貨緊縮。



中美貿易戰中，中方提出的談判目標是取消全部加徵關稅。不過，談判並無結果，當前的經貿摩擦已導致中港經濟出現倒退。目前中港股市表現不振，中國經濟所面臨的下行風險可能比大多數投資者預期的都要大。



短期來看，匯率貶值也可能造成幾方面負面作用，外匯市場暫時失去了定價，市場預期人民幣價格重訂，人民幣匯率可能出現短時間波動，企業借貸和償付外債的成本會上升。



同時，匯率大幅波動打破原有市場預期，衝擊市場情緒。如果形成持續的貶值預期，可能會導致一定程度的資本外流，從而對人民幣資產價格構成挑戰。整體來說，股市、工業品期貨等風險資產紛紛呈弱勢，匯率大幅波動，刺激資金避險的結果，人民幣貶值對資產價格影響初顯，中港股市已大跌。

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