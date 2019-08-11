葉尚志：小米可吼　目標價睇12元

第一上海首席策略師葉尚志在東方產經「專家點評」專欄中表示，港股在跌穿了前一級浪底27,986點後出現尋底跌勢，恒指在上周一度低見25,397點。在累跌幅度已超過2,500點、加上潛在風險有所暴露下，相信恒指有進入震動企穩的行情階段，處於階段性的弱平衡時期，估計恒指目前的主要上落範圍會在25,400至26,700之間。由於市場的不明朗因素仍多，相信資金將更側重以選擇性吸納為主，建議對醫藥股、內險股、5G題材股、手機相關股、以及半導體股等，可以繼續優先關注。



小米(01810)在去年7月掛牌上市後，股價一直往下調整，估值已修復至合理水平，現水平的安全邊際有所提升，估計已逐步進入盤底的行情階段，建議可以關注中長線趁低收集的機會。事實上，小米現時的動態市盈率在17倍水平，與蘋果公司的估值相若，但如果加上小米在互聯網業務以及在物聯網(IoT)生活消費產品方面的價值，小米現時的估值將更見吸引。另一方面，中港兩地交易所已經就同股不同權架構公司，就納入港股通條件達成共識，修訂相關業務規則並在本月初分別向市場公開徵求意見，相信將有助小米提升估值。建議可於9元以下趁低收集，止蝕於7.8元，目標看12元。



(作者為註冊持牌人士)

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