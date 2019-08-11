鄭勤龍：騰訊卦象帶火　股價燒旺可期？

玄學金融家鄭勤龍在東方產經「專家點評」專欄表示，港股踏入8月，隨即大幅下跌超過2,100點，最低曾見25,397點才開始有買盤支持，短線已屬嚴重超賣，但在截稿當日(8月8日)，恒指仍然反彈乏力，因此投資者不妨趁大市調整之時，吸納優質股作中線部署。



騰訊控股(00700)走勢現處於《離為火》變《山火賁》之中，在易經八卦中，火性向上，而且火性帶有擴張性，代表文化的尖端，今「離」卦與「賁」卦皆帶火，因此對騰訊控股的業務發展甚為有利。



「離為火」卦為網狀之象，是古時用以捕獲獵物的工具，俗稱天羅地網，使到上天下海的獵物皆無處可逃，《繫辭傳》：「作結繩而為罔罟，以佃以漁，蓋取諸離。」因此現時亦可引伸為網絡世界。



騰訊控股作為一家提供互聯網及移動增值服務的大型企業，得「離為火」卦屬為吉象，隨着遊戲版號的審批逐步回復正軌，以及早前宣布的將與美國半導體製造商高通開展的5G版手機遊戲計劃，皆對騰訊控股的前景有利。



然而「賁」卦的卦辭為「賁，亨小，利有攸往。」即為小的亨通，因此騰訊控股雖然將於本周三(14日)出業績，但如料此次的反彈只屬短線，而且幅度不會很大，所以投資者切密心急入市，不妨等待其股價再度回落之後才慢慢吸納亦未遲。

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