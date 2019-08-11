陳健豪：澳紐元短線或反彈

艾德證券期貨總經理陳健豪在東方產經「專家點評」專欄表示，美股雖然略為反彈，不過投資者對貿易局勢仍然擔心，中美貿易關係急轉直下，過去數天就互相搏拳，從人民幣跌穿7算、到美國財政部正式將中國列為匯率操縱國，中國又禁止企業進口美國農產品，都令避險情緒仍然濃厚。



金價不知不覺間飆升至1,500美元樓上，美匯指數重新跌穿今年前高位98.3水平，上周五(9日)一度再反彈至97.85再次回落，短線支持分別在97.2及96.7，阻力位則在97.85，只要未升穿此位後市仍反覆向下測試機會高。雖然長線看好黃金，並在年初已建議投資者吸納，不過金價已升近重要阻力區，自2013年後已多次於投資講座笑言在等待一次明顯的「黃金機會」，就是於2011年至2013年多次測試在1,520至1,550美元的前支持區、目前屬長期阻力區開始做淡黃金，目標需要下跌50至100美元，即有機會重回1,400美元水平，因此建議黃金好友可開始分批獲利。



新鮮出爐繼續減息的就有新西蘭央行，繼5月減息後這次議息會亦意外減息0.5厘、將利率減至1厘的歷史新低，如此重手超過市場預期，消息即時令紐元兌美元急跌近1%、從0.6547跌至0.63水平，甚至拖累兄弟國澳元也跌至近10年新低位。新西蘭央行指減息是因應環球經濟增長放緩，希望通過減息可以將通脹回升至央行的目標通脹1%至3%的中間，市場從利率期貨就反映未來央行仍有機會再次減息，預期仍將減息0.25厘，因此紐元兌美元仍將向下測試2015年低位0.6230至0.6250機會極高。



至於澳元兌美元，由於澳洲央行已分別於6月及7月減息兩次合共0.5厘，暫時沒有迫切需要再下調利率，因此一如市場預期維持利率不變。不過，央行同時暗示有機會調整政策以支持經濟增長，並指出利率將長時間保持在低位，即未有加息條件，央行樂見匯率貶值以支持經濟增長。最新利率期貨預期澳洲央行下月仍有近50%機會需要減息0.25厘，受此因素拖累，澳元兌美元一度連跌十多天、從0.7083跌至0.6678，短線在壞消息出盡下，仍認為澳元未有大升條件，不過反而短線低位有機會已經出現，即市可以考慮於0.6700買入，跌穿0.6650止蝕，目標在0.6830，進一步目標在0.6900至0.6910。

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