御峰理財：貿戰再升溫　中美將攬炒？

御峰理財研究部在東御峰理財研究部在東方產經「專家點評」專欄表示，亂世出英雄，但在英雄出現之前，股市已見紅，恒生指數在十個交易日內急跌超過3,000點。香港第2季GDP按季倒退0.3%，要是第3季再出現負增長，將技術性陷入衰退。香港身為一個高度外向型和開放的經濟體系，經濟受貿易戰影響尤其嚴重。



中美貿易戰愈演愈烈，出乎市場預期。中美於上海談判，雖無進展，但至少雙方訂於8月再次會面。可是，在聯儲局決定減息25點子後，美國總統特朗普突然稱，由於中國未有遵守向美國購買農產品的承諾，宣布於9月1日開始向剩下3,000億美元輸美中國貨加徵10%關稅。是次中國的反擊，不再限於貿易措施上，而是將貿易戰變貨幣戰，利用貨幣貶值刺激帶動出口增長。



在岸及離岸人民幣兌美元雙雙跌穿「7」，人民幣離岸價更創紀錄新低，美國隨即將中國列為匯率操縱國。事實上，人民幣兌美元匯率7算被市場視為一個重要關口，自2008年以來未曾跌此一水平。綜觀去年迄今的中美互動，可以看得到美國較中國急需達成協議，這當然與兩國的選舉制度有關。因此，5月時份中國將貿易談判推倒從來後，沒花一分一毫，也沒有具體承諾，就換來美國就華為供應零件的讓步。



貿易戰是「殺敵一千，自損八百」的策略。縱使自金融海嘯後，美國經濟一支獨秀，而今次聯儲局採取保險性減息，更令特朗普在貿易戰上拿到一個保護傘，但是經濟老本也會有食盡的一日。別忘記現時美國向中國加懲的關稅，主要由美方的進口商承擔。特朗普是善於計算的商人，不是頭腦發熱的民族主義者，而中國亦明白，最佳的達成協議日子就是特朗普連任前。不然，在沒有連任壓力下，特朗普更大機會開出一些更辣的條件。



最近避險資產價格大幅上升，黃金價格突破1,500美元，預計金價在1,600美元水平會開始遇上阻力，上升速度減慢。

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