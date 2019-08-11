鄺紫珊：金價有力上衝　可增持倉比重

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊在東方產經「專家點評」專欄表示，美國宣布9月1日起將對中國3,000億美元商品加徵10%關稅，讓金融市場投資氣氛又再急轉直下，在避險需求上升下，國際金價更是創下近6年新高。市場預期，國際金價很快會上升至1,500美元。



紐約商品交易所12月交割黃金期貨價格一度上升2.6%，衝上2013年以來最高水平，每安士突破1,500美元，年初以來累計升幅約19%。



從目前技術指標顯示，黃金目前雖已到「超買」的情況，但也足以支撐目前再上升的動力，預計未來兩至三星期，甚至1個月仍可維持上升格局。建議投資者在目前股債的資產配置中，可考慮提高黃金的持有比重，甚至可增加至一成的比重。



中美貿易角力加劇，美國對中國輸美貨品加徵關稅，中國則以暫停增購美國農產品及人民幣重貶來反擊，都加深市場的憂慮，擔心貿易戰演變成貨幣戰，加上國際間又出現多處的地緣政治風險，以及英國硬脫歐、歐洲經濟低迷等問題，估計金價可有機會再上試，未來1年內更有機會上看1,600美元。



黃金一向是全球經濟與政局不穩時較受青睞的資產類別。過去幾年，隨着經濟復甦，資金主要流向股市，但自中美貿易升溫，美國威脅對中國加徵新一輪關稅，加上人民幣持續走貶，兩國貿易戰恐怕蔓延成貨幣戰，讓黃金、日圓及瑞士法郎等避險標的近期走勢都表現不俗。



另一方面，全球經濟與需求前景轉差，原油供過於求，導致國際油價近期屢跌不休，與金價成明顯對比。由於國際金融市場充斥太多不穩定因素，若投資者持有較多股債或非美元的外幣存款，應適當增持黃金，以達到分散風險。



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