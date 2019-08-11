潘梓生：鉛價強勢將告終　現價宜做淡

亞達盟環球期貨研究及銷售部副總監潘梓生在東方產經「專家點評」專欄表示，鉛價踏入2019年曾大幅積弱，並跑輸眾多基本金屬。需求疲弱，供應充足，以及鉛需求前景暗淡，都為鉛價於今年上半季向下持續尋底的理由。不過，鉛價下跌多時後，吸引眾多現貨商入場，令庫存下跌至近10年的新低。鉛價在5月中於1,800美元觸底，近日曾反彈至2,100美元，升幅逾一成半。



不過，近日鉛價反彈至2,100美元後，受中美貿易戰升級及庫存大增影響，一度下試1,950美元，近日出現反彈後，再提供投資者一個沽空的機會。現時鉛庫存已大增至逾1年新高，加上注銷倉單並沒有上升的迹象，反映現貨商已沒再有誘因吸納實貨，支持鉛價再繼續跑贏基本金屬的因素已大大減弱。



鉛價現時受去年初至今的下降軌打壓，相信已難以再度突破2,100美元。另外，鉛價近兩個月已大幅跑贏其他基本金屬，在中美貿易戰升溫，人民幣貶值的前景下，鉛價向下機會愈來愈高。投資者不妨於現價約2,075美元沽空期鉛，並以1,950美元作為目標，止蝕則可訂於2,100美元。

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