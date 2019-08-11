【星期一．炒啲乜】港股要點炒？睇實幾隻藍籌股　

美國總統特朗普突然暗示有機會取消中美貿易團隊9月份的會面，貿易戰況更趨激烈，加上全球逾十家央行先後減息，貨幣戰亦激化，環球經濟勢將攬炒？



港股市底弱過藥煲，恒生指數失守26,000點關，創7個月收市新低，一個星期累挫近千點，指數更連跌3周，累瀉9.8%或2,826點。中港股市頻現走資，摩根士丹利亦再奏「摩笛」，將恒指明年6月基本目標由28,000點調低至24,400點，更預期「最熊」會低見17,630點，唔通香港資產真係一如外媒評論指的「有毒」？



騰訊控股、香港交易所、中國聯通、中國平安、舜宇光學科技等大型藍籌的成績表，將會陸續在今周登場，投資部署如何變陣？不妨參考《東方產經》各專家就股匯及基金市場的分析與建議，好好備戰。



1、【御峰理財：貿戰再升溫 中美將攬炒？】

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2、【陳健豪：澳紐元短線或反彈】

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3、【鄭勤龍：騰訊卦象帶火 股價燒旺可期？】

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4、【鄺紫珊：金價有力再上 可增持倉比重】

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5、【葉尚志：小米可吼 目標價睇12元】

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6、【曜熊理財：人民幣急貶 中港基金無運行？】

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