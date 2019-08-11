港府：有能力及決心維護香港金融穩定

財政司司長陳茂波在其網誌表示，當前複雜多變和不利的外圍環境下，香港的進出口顯著轉弱，內部增長動力亦已大幅放緩，香港正進入一個非常困難的經濟環境。



近期的一連串暴力衝擊更令零售、餐飲及交通運輸等行業，收入顯著下跌，社會的低氣壓已令整個消費相關行業受到不同程度的打擊。另外，外圍金融環境不穩定的風險也有所增加。



一直以來，港府對中美摩擦從貿易、科技層面蔓延至金融市場的情況，進行緊密監察，並已作好應對準備，提防有人借此興風作浪、乘機炒作。近期網絡上多了一些關於金融市場的惡意造謠，金管局已馬上澄清，遏止謠言的傳播。



陳指出，香港金融體系的各個環節至今運作暢順和有秩序，風險可控。事實上，香港的金融體系經歷過多番考驗，在過去幾年，我們亦做了多輪不同的防震措施和壓力測試，加強其抵禦衝擊的能力，並提升了對相關機構以至市場行為的監管。港府完全有經驗、有能力、有決心和有實力維護香港的金融穩定。當局會繼續嚴陣以待，繼續密切監察和加固金融上的防風措施。



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