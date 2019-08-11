財庫局：致力建立符合國際標準的反洗錢制度

財經事務及庫務局局長劉怡翔在網誌表示，香港今年通過財務行動特別組織FATF(Financial Action Task Force)有關打擊洗錢制度的審核，成為亞太區首個通過有關審核的成員地區。



FATF確認香港的打擊洗錢制度強而有效，在風險評估、執法、沒收犯罪得益、反恐融資，以及國際合作等方面取得的成效特別顯著，成為亞太區第一個成功通過審核的成員地區。



香港是享譽全球的國際金融中心，每日有大量的資金自由進出，來自全球各地的洗錢風險絕對不容忽視。多年來，港府一直致力建立一套符合國際標準的打擊洗錢制度，在立法會的支持下通過了5條有關打擊洗錢和恐怖主義融資的新法例。各公營機構，包括執法部門、律政司及監管機構亦加強了風險評估、執法、監管、國際合作及能力建設等範疇的工作，大大提升了香港打擊洗錢制度的成效。



作為預防洗錢的最前線，金融機構及專業界別的參與同樣重要。過往數年，私營界別特別是金融機構(尤其是銀行)在建立合規文化和識別可疑交易等方面投放了大量資源。去年，經修訂的《打擊洗錢及恐怖份子資金籌集條例》實施後，香港律師會、香港會計師公會及地產代理監管局亦進行了一系列工作，令各專業界別掌握《條例》的要求。



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