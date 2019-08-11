樓價UPDATES：減價頻現！有屋苑勁劈逾兩成沽

樓市前景未明，市場頻現減價個案，馬鞍山翠擁華庭有單位放盤一個月後，累減23%沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●北半山瓊峰園D座中層2室，實用面積1,313方呎，為三房包括套房及連工人套房間隔，附雙露台設計，外望海景，日前以約5.8萬元連車位租出，實用呎租約44.2元。上述為個案為本月首宗租賃成交，現時未有單位放租。



●北角柏傲山5座高層C室，實用面積716方呎，間隔為兩房連工人房，座向南面望山景，獲區外換樓人士以約2,250萬元購入，實用呎價31,425元屬市價。上址為原業主於2014年10月以2,093萬元購入，持貨至今帳面獲利約157萬元。



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九龍區



●紅磡環海．東岸1A座低層N室，實用面積194方呎，屬開放式間隔，以435萬元易手，實用呎價22,423元。據了解，原業主於2015年11月購入上述單位，當時作價371萬元，持貨3年多帳面獲利64萬元。



●將軍澳中心3座低層E室兩房戶，實用面積465方呎，加上項目鄰近港鐵站，加上基座設大型購物商場，因而吸引同區人士以約1.75萬元承租，實用呎租約37.6元。



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新界區



●翠擁華庭2座中層A室，實用面積681方呎，為三房包括一套房間隔，享山海景。原業主叫價1,150萬元，放盤一個月後，獲買家議價以885萬元承接，累減265萬元，呎價約12,996元。屋苑現時約有90個放盤，入場費由800萬元起。



●元朗錦綉花園本月暫錄兩宗租務成交，平均實用呎租約30.7元。近日K段第5街雙號屋，實用面積約848方呎，為三房間隔，獲租客以2.7萬元承租，實用呎租約31.8元。屋苑現時約有25個租盤，意向月租由2.2萬元起。

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