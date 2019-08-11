Apple 24個超筍職位　年薪130萬起！

眾所周知，蘋果公司(Apple Inc.)出名人工高，就算在Apple Store當一個銷售顧問，主要工作是向客人售賣產品之餘，並要為客人講解產品使用，以及幫助客人解決問題，平均年薪達6.11萬美元(約48萬港元)，又或者兼職時薪15美元(約117港元)。



而根據美國招聘網站Glassdoor最新披露，Apple的超筍職位共有24個，年薪由130萬港元起，而部分職位，也並不是高不可攀，只要你肯努力，都能勝任。



當然，在Apple工作要求會很高，但肯定有它的回報。Glassdoor通過平均基本工資編制了Apple薪酬最高的工作，其中不包括獎金或其他額外工資。最終得出以下24個在Apple內最高薪的工作職位(由低至高)：



24. ASIC設計工程師IV

年薪：167,867美元(約130.9萬港元)

工作性質：IV級職位需負責幫助設計為Apple產品提供動力的系統組件。



23.高級物理設計工程師

年薪：169,724美元(約132.3萬港元)

工作性筫：領導團隊，構建，修改和評估新設備的物理模型，使其符合設計規範。



22.高級工程項目經理

年薪：170,075美元(約132.7萬港元)

工作性質：負責開展和執行長期項目，通常需要至少五年的經驗。



21.採購經理

年薪：175,064美元(約136.5萬港元)

工作性質：在財務或物流部門工作，負責管理供應商的請求，並製定採購策略以使團隊保持在預算範圍內。



20.高級產品經理

年薪：178,280美元(約139萬港元)

工作性質：須創建和管理產品路線圖，為您的團隊設置里程碑，並將產品計劃傳達給Apple和其他利益相關方的其他部門。



19.軟件工程經理

年薪：184,101美元(約143.6萬港元)

工作性質：這項工作要求你具備C和Java等編碼語言的知識以及從事數據庫技術工作的經驗。



18.應用軟件工程師V

年薪：185,157美元(約144.4萬港元)

工作性質：V級職位需要有強大的設計和編程技能。



17.高級財務經理

年薪：185,951美元(約145萬港元)

工作性質：負責與資本相關的決策，並收集有關資產和銷售的信息，以便將這些數字傳達給管理人員。高級財務經理決定如何花錢。



16.軟件開發經理

年薪：190,639美元(約148.7萬港元)

工作性質：需要10年或更長時間的經驗。



15.軟件工程師V

年薪：191,471美元(約149.3萬港元)

工作性質：V級職位的人通常設計和開發軟件應用程序。這項工作可能需要編碼，調試，測試和故障排除，可能需要10年的經驗。



14.高級軟件工程經理

年薪：192,457美元(約150.1萬港元)

工作性質：需要五年的軟件開發經驗和三年的工程管理經驗。



13.工程經理

年薪：192,656美元(約150.3萬港元)

工作性質：至少需要10年的系統實際開發經驗，以及領導工程師團隊四年的經驗。



12.工業設計師

年薪：198,315美元(約154.7萬港元)

工作性質：蘋果公司的工業設計需要嚴格關注細節。



11.高級營運經理

年薪：199,068美元(約155.3萬港元)

工作性質：負責確保公司作為一個有凝聚力的團隊營運。



10.軟件工程經理II

年薪：205,164美元(約160萬港元)

工作性質：II級需要具備成熟的領導能力，帶領一個高性能工程團隊。



9.高級軟件工程師

年薪：207,845美元(約162.1萬港元)

工作性質：需要設計和實現新功能，及提供技術指導。



8.首席軟件工程師

年薪：211,825美元(約165.2萬港元)

工作性質：作為一個主要軟件工程師角色，需要具備多種編程語言和各種工具方面的豐富經驗。



7.創意總監

年薪：214,714美元(約167.5萬港元)

工作性質：一個創意總監的角色可能會涉及到編寫創意簡報，需要15年的經驗。



6.高級工程經理

年薪：221,507美元(約172.8萬港元)

工作性質：像這樣的頂級工作可能需要大約10年的經驗。



5.營銷總監

年薪：229,751美元(約179.2萬港元)

工作性質：Apple的營銷團隊與公司的工程師和設計師密切合作，開發有關他們正在開發的產品的信息。



4.資深律師

年薪：231,303美元(約180.4萬港元)

工作性質：需要8到10年的經驗。可以解決從房地產交易到道德違規到商標糾紛的任何問題。



3.軟件工程總監

年薪：236,185美元(約184.2萬港元)

工作性質：具備較高的工程領導水平。



2.董事

年薪：268,724美元(約209.6萬港元)

工作性質：在Apple，董事是一名高層管理人員，能擔任公司各種職務。



1.高級董事

年薪：324,412美元(約253萬港元)

工作性質：高級董事是最高領導職位，您將被期望為管理過程帶來豐富的經驗。



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