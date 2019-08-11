華爾街末日預言：股市好日子僅餘3日　周四起恐再暴冧

外國傳媒報道，早在6月初已預言，目前市況似2008年金融海嘯前夕，被媒體視為華爾街「最大末日預言者」的野村證券量化團隊分析師Masanari Takada近日估計，美股現時升勢正在倒數，「好日子」恐剩餘3日！換言之，大市可能在周四(8月15日)起再陷跌浪。



事實上，他上周已警告，投資者別被近日反彈市吸引，預計下一波特大跌浪在8月底或9月初來臨，故目前應是「趁高沽貨」，而非撈底，因接下來的暴跌幅度可能是「2008年雷曼危機」級別。



他指出，若分析自1994年起美股標指的走勢，估計股市反彈浪可能在周三(8月14日)見頂，也就是俗稱「恐慌指數」的VIX指數首次飆升後的6個交易日。



他說：「在主要市場暴跌後，我們仍然認為近日只是反彈，可能本周就會暫停，投資者應謹慎關注8月下旬的另一波『大成交』跌浪。」他解釋，對沖基金和其他市場參與者的淡倉將是恐慌大爆發的催化劑，下一波拋售潮(即8月底或9月初)恐與2008年雷曼兄弟破產後走勢相似。再者，對長線投資者而言，由於有迹象顯示基本因素放緩，恐令他們再次逃離市場，當大冧市發生時，承接力將相當脆弱。



他又指出，花旗美國經濟驚奇指數自今年2月以來，一直徘徊在負30以下，恐預示股市將追跌。



上述指數是將經濟事件客觀量化的指標。如果數值愈大，表示實際值與預期值差異愈大。指數評估的經濟數據主要包含整體活動與公司調查、勞動市場與消費支出、投資、國際貿易、通脹、金融活動等6大類含30幾個重要經濟數據。它與標指相關系數高達0.62，目前大幅度背馳，意味之後美股跟跌居多。

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