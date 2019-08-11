貿戰激化：特朗普招數多　中美惡化機會多於和解

美國著名財經媒體彭博報道，中美貿易戰8月再升級，震撼全球金融市場及央行，以目前形勢來看，美國總統特朗普有意動用「美元」作武器的機會增加！尤其是他在上周四(8月8日)在社交媒體Twitter帳戶發表了一連串留言，主要強調聯儲局應再減息及「不會為強美元感到興奮」。



據悉，白宮內部有「鷹派」官員已主張財政部直接干預美元。不過，財政部相關基金僅920億美元左右，就算聯儲局願意介入，根據往績，資金亦僅1,800億美元左右，相對全球每日外匯成交額達5萬億美元，可謂「蚊髀同牛脾」，效果有限，並會惹起市場不安。



因此，市場估計特朗普不會立即動用干預美元的策略，或會被視為「最後一招」。首位早於2016年就預計特朗普會推出關稅政策、被視為貿易專家的彼得森國際經濟研究所高級研究員Gary Hufbauer估計，特朗普會深化其現有政策來對抗中國，例如將3,000億美元中國進口貨品的關稅稅率由10%提高至25%。



再者，由於美國財政部已將中國列入「匯率操縱國」，美國商務部可以容許企業對中國特定貨品徵收關稅。一旦實施，預計將有大量尋求保護及報復關稅的個案。



另外，Hufbauer認為，美國政府可能會通過撤銷允許北京繼續從伊朗和委內瑞拉購買石油的豁免，來進一步提高中國在美投資的壁壘或針對中國的能源供應。



科技方面，除了繼續封殺華為外，美國商務部可擴大出口限制，例如涉及機械人和人工智能的新興行業產品，相關配件出口到中國要申請特別許可。



更值得注意的是，特朗普上周五(9日)已表態，(中對美)長達25年貿易欺凌，美國目前未準備好要與中國簽訂貿易協議，並稱9月談判取消也無妨。報導引述白宮消息人士指，短期內達成協議會有很大風險，目前最有可能是對所有中國進口貨品全面加徵關稅。

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