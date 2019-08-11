貿戰激化：外媒盤點5大贏家　惟未見越南

外國傳媒引述分析報道，中美貿易戰已持續逾1年，澳洲、瑞士、墨西哥、巴西，以及加拿大暫時是「贏家」，因它們填補了中美雙邊貿易下滑的缺口。不過，報道並沒有提及越南。



分析指，中美貿易戰最大贏家是「澳洲」，由於中美不和，有利該國將大量天然氣、黃金，以及棉花等商品出口至中國。



第2大贏家是瑞士。它與澳洲一樣，將黃金出口至中國。有報道指出，瑞士黃金出口至中國的數量大增逾3倍。



第3大贏家是墨西哥。該國今年上半年已超越中國，成為美國的最大貿易國！由於中國製的資料處理、儲存設備、電線，以及光纖電纜等產品要被徵收25%關稅，因此讓墨西哥製的產品趁機取代中國，大批出口到美國。



第4大贏家是巴西。該國大豆、棉花等大量出口至中國，成為中國替代美國農產品的最佳國家。



第5大贏家是加拿大。該國晶片、電路板，以及工業模具取代中國，出口至美國；同時也向中國出口大量大豆。

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