人造肉巨無霸　美國「漢堡王」全線分店開售！

外媒報道，漢堡王(Burger King)在周四(八日)起，在美國全面推出人造肉製作的巨無霸漢堡包。該款漢堡包延續了以往漢堡王的主打產品「皇堡」（Whopper）的名稱，叫做「不可能的皇堡」（The Impossible Whopper）。



報道續稱，漢堡王母公司Restaurant Brands International行政總裁西爾（Jose Cil）稱，漢堡王在全美7,200個門店，推廣人造肉巨無霸漢堡包。



值得一提的是，漢堡王所使用的人造肉的供應商並非來自納斯達克上市的公司Beyond Meat，而是一家名為Impossible Foods的公司。



今年4月起，漢堡王就開始在美國聖路易斯的門店中使用Impossible Foods公司提供的人造肉。市場調研機構inMarket inSights調查報告顯示，這些門店的當月流量相比於全國平均水平增加18.5%。



報道指，漢堡王拒絕透露關於人流量或銷量的具體數據。但這款「不可能的皇堡」在為漢堡王源源不斷地帶來新的消費者。



在銷售方式上，「不可能的皇堡」將會限時供應，這是新產品的典型特徵。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



