經濟爆煲藥引！全球「殭屍企業」佔比升至兩成

外國傳媒報道，根據企業業績和財務數據庫Quick FactSet數據顯示，檢視了全球2.6萬家除金融機構以外的主要企業，發現截至2018財年為止，連續3年無法以營業盈利抵銷償還成本的企業(即俗稱「殭屍企業」)高達5,300間，佔全部比例達兩成；相比之下，2008財年時僅14%。除了比例增加，「殭屍企業」更遍布全球。



單計亞洲，「殭屍企業」以印度、中國內地、南韓，以及台灣最多，分別有617、431、371，以及327家。其中，以印度、印尼，以及南韓的「殭屍企業」增速最快，印度現有26%企業屬於「殭屍企業」。歐洲及美國的「殭屍企業」亦分別達1,439家及923家，美國「殭屍企業」佔比更達30%以上。



「殭屍企業」數量之所以增加，與各國推行貨幣寬鬆政策有關，極低息使企業更易獲得貸款，銀行為了做生意，連質素較差的企業也能獲批，「債冚債」導致全球企業債務快速增加，應執笠的企業不但沒有倒閉，反而負債更多。



由於目前全球央行又開始減息潮，恐讓「殭屍企業」情況更糟糕，只要經濟衰退，該些企業的收入更低，屆時即使低息也幫補不了。可以預見的是，「債冚債」是遲早爆煲的行為，使下次經濟災難更難解決。

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