孖妹S檔案︰有危必有機？從5個股民傷心事學投資

香港社會衝突愈演愈烈,中美貿易談判亦惡化,面對內憂外患,股民真係嚇到喊。港股月初連續幾日大插,孖妹不禁黯然神傷,但港人有咩風浪未見過呀?那些年我哋一齊經歷股災,令好多人身家大縮水,但憑住打不死嘅精神,再苦嘅日子最終咪又係捱得過。以下5位投資者亦唔介意提起當年傷心事,希望為大家重燃鬥志。



【遇科網爆泡 難免損手】

CONTRENDIAN董事總經理張冠偉:2000年科網新股炒作熾熱,出現泡沫,其後爆破,美股從高位累挫近八成。好彩我當時喺華爾街做嘢無耐,投資本金唔多,所以輸極有限。我有抽新股,亦買入發展較成熟嘅科技股,包括微軟(Microsoft)等。



經歷呢次股災,我明白股市無只升不跌,而係有個周期,所以投資時要知目前喺周期邊個階段,亦要了解買緊咩。我亦了解到人性弱點,會於呢一刻極度樂觀,下一刻極度悲觀,而錯判市況,所以要學識唔好畀情緒影響投資決定。



目前各國央行都主動應對經濟危機,且美國經濟數據好壞參半,企業盈利增長無之前咁好,又未至於差,我覺得股市波動仍大,但全球股市唔會再跌多兩成。



此外,中美貿戰係人為,會隨時變局,唔排除美股再跌一成時,美國總統特朗普又放軟態度。我估雙方有排傾,但假以時日或有共識,而我長線對股市前景仲係樂觀。但我管理嘅基金投資配置就相對審慎,近呢兩周沽清中港股,現持有小量美股及大量債券,有備無患。



彩兒:睇嚟我哋都要研究吓債券,呢期好多資金流入喎。

------



【海嘯炒股輪 輸廿幾萬】

散戶Paul︰2008年雷曼兄弟破產,引發金融海嘯。當時我嘅投資組合資產值逾三十萬元,分別買入中國平安(02318)、中國移動(00941),亦有炒恒指牛熊證。呢一個浪,令我輸咗二十幾萬元。其中最記得係喺某個上晝,臨時幫同事頂更,無時間睇實牛熊證倉位,點知個市好波動,瞬間輸咗十幾萬元,真係好唔開心。



喺大跌市前,我有去睇樓,諗住搵機會上車,我知十幾萬元喺當時夠畀一個細單位首期。可惜,股災奪去我上車機會,之後我再無諗買樓,直到依家都係無殼一族。



●轉攻期權 回報達12%

呢次失敗對我嚟講係好大打擊,用足足3至5年先平伏到心情。而自此我決定唔再炒股或牛熊證,因覺得炒股唔夠靈活性,多數股票都只可買升。而牛熊證則由發行商開價,唔公平。



但我又唔係完全唔投資,我開始研究炒期權,而身為僱員被迫供嘅強積金配置,我都係揀相對保守嘅組合。喺我個人字典入面,係無「難」呢個字,話晒我都係大專畢業,有信心學得識期權呢個較高階投資工具。喺較進取日子,炒期權每月回報可達12%;喺正常時間,每月回報都有5至6%。雖然有穩定回報,但因本金唔夠多,所以未可以令我達至財務自由。



彩兒:咁我祝你早日達到財務自由,去外國歎世界!若你搵到投資不死術,記得醒我哋兩招。

------



【玩期貨睇錯市還孖展】

計量投資者Jacky︰2015年買期貨及期權睇升,點知個市低處未算低,最終經歷人生第一次被Call Margin(追收保證金),更輸近十萬元。嗰啲係我做兼職及攞獎學金賺番嚟嘅血汗錢。經歷過呢次股災,我學會控制投資風險,會定止蝕。



●睇長線免勁蝕印花稅

此外,我用多咗數據分析及程式交易,唔會再咁在意政治因素,因覺得跌市總會搵到理由,睇技術走勢更實際。之前亦受市場情緒影響,散戶心態作祟,我以為人行多番出手托市一定會見底回升,點知繼續插。



但趁年輕唔怕輸,從錯誤中學習,賺咗寶貴經驗。我依家投資會睇長線少少,免得蝕咁多印花稅,早前就買入12月先到期嘅納斯達克指數認沽期權。我對年內港股表現都幾悲觀,覺得長線都會跌,惟短線怕步入熊市一期反彈,所以只揸小量港股淡倉。另外,我覺得股災即將來臨,由高位回調五成或以上不足為奇。



Kitty:港股高位係33,484點,跌五成豈不是17,000點都無!



------



【大時代追股仔蝕到喊】

80後投機客 Alan︰好多人一諗起2007年,都會覺得係大時代,應該人人賺錢。但我就經歷咗一次股災,得到教訓。



當時我初入股場,成日聽坊間及網上討論區貼士入市。2007年大時代亦係細價股禾雀亂飛嘅時代。有公司想趁某概念股份受追捧賺番筆,刻意買入相關概念嘅資產,意圖變身成為該概念股一分子,而我亦聽消息,重錘追入某細價股,惜該股隨即面臨停牌,一停就停到2017年11月。當時已出現次按問題,令整個大市步入熊一,所以復牌時,咩概念都唔值錢,其股價跌咗一半。但我仲無即時止蝕,到賣出時股價得番十分一。



之後2008至2009年熊市間,仍未學懂教訓。當時亂用牛熊證及窩輪當長線投資,甚至用「馬丁格爾法」,輸就加倍,結果應驗一句,The market can stay irrational longer than you can stay solvent(市場回歸理性之前,你很可能已破產)。最終當然輸清光。



●建立啱自己買賣策略

我痛定思痛,學會控制槓桿比率,並建立一套啱自己嘅買賣策略。另亦教曉我炒股唔好太信別人同概念,若以概念入市,就要定止賺止蝕。



我唔知依家係咪股災。雖壞消息較多,但股災形成多由過分槓桿,令流動性突縮減所致。暫時喺股市上槓桿量不高,反而應留意債市,如美股高收益企業債券ETF有無出現恐慌性拋售。



Kitty:我未儲夠錢,唔好股災住!

------



【八七股災沙膽買港燈】

散戶鄧生︰無懼八七年股災,我賺咗七萬元。我喺跌市前走晒貨,跌市當日大膽買入港燈(02638),停市番嚟賺兩成。



我分享少少心得。首先會睇技術位,若股市跌穿24,500點,就唔好買貨。其次,一向同大部分人唱反調,勝算較高。若全民皆股,掃地阿姐都問買咩number,就要小心。



●近月市亂宜分散投資

每逢市況不明朗或意識到股災將至,我都會沽出二、三線股份,改買藍籌股,用嚟收息都好。依家政治市係難炒。以前公司做生意就真係做生意,唔似依家公司,各出奇謀集資玩財技,玩死小股東。無論如何,喺恒指成分股入面尋寶都比較穩陣。



我覺得目前非股災,因恒指唔係大跌。投資方面,我揸住高息股,如中國移動(00941),息率逾5%。另外,亦留意住石藥集團(01093)及吉利汽車(00175),但未敢買住。睇氣候炒股為上策,依家貿戰及社會運動影響投資者心情,宜謹慎入市及分散投資。另外,我有投資物業、做定期存款、買股票及人民幣。



彩兒:你咁識做資產分配,難怪大跌市都敢撈貨啦!

