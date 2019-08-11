孖妹S檔案︰有危必有機？從5個股民傷心事學投資

香港社會衝突愈演愈烈，中美貿易談判亦惡化，面對內憂外患，股民真係嚇到喊。港股月初連續幾日大插，孖妹不禁黯然神傷，但港人有咩風浪未見過呀？那些年我哋一齊經歷股災，令好多人身家大縮水，但憑住打不死嘅精神，再苦嘅日子最終咪又係捱得過。以下5位投資者亦唔介意提起當年傷心事，希望為大家重燃鬥志。



【遇科網爆泡 難免損手】

CONTRENDIAN董事總經理張冠偉：2000年科網新股炒作熾熱，出現泡沫，其後爆破，美股從高位累挫近八成。好彩我當時喺華爾街做嘢無耐，投資本金唔多，所以輸極有限。我有抽新股，亦買入發展較成熟嘅科技股，包括微軟(Microsoft)等。



經歷呢次股災，我明白股市無只升不跌，而係有個周期，所以投資時要知目前喺周期邊個階段，亦要了解買緊咩。我亦了解到人性弱點，會於呢一刻極度樂觀，下一刻極度悲觀，而錯判市況，所以要學識唔好畀情緒影響投資決定。



目前各國央行都主動應對經濟危機，且美國經濟數據好壞參半，企業盈利增長無之前咁好，又未至於差，我覺得股市波動仍大，但全球股市唔會再跌多兩成。



此外，中美貿戰係人為，會隨時變局，唔排除美股再跌一成時，美國總統特朗普又放軟態度。我估雙方有排傾，但假以時日或有共識，而我長線對股市前景仲係樂觀。但我管理嘅基金投資配置就相對審慎，近呢兩周沽清中港股，現持有小量美股及大量債券，有備無患。



彩兒：睇嚟我哋都要研究吓債券，呢期好多資金流入喎。

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【海嘯炒股輪 輸廿幾萬】

散戶Paul︰2008年雷曼兄弟破產，引發金融海嘯。當時我嘅投資組合資產值逾三十萬元，分別買入中國平安(02318)、中國移動(00941)，亦有炒恒指牛熊證。呢一個浪，令我輸咗二十幾萬元。其中最記得係喺某個上晝，臨時幫同事頂更，無時間睇實牛熊證倉位，點知個市好波動，瞬間輸咗十幾萬元，真係好唔開心。



喺大跌市前，我有去睇樓，諗住搵機會上車，我知十幾萬元喺當時夠畀一個細單位首期。可惜，股災奪去我上車機會，之後我再無諗買樓，直到依家都係無殼一族。



●轉攻期權 回報達12%

呢次失敗對我嚟講係好大打擊，用足足3至5年先平伏到心情。而自此我決定唔再炒股或牛熊證，因覺得炒股唔夠靈活性，多數股票都只可買升。而牛熊證則由發行商開價，唔公平。



但我又唔係完全唔投資，我開始研究炒期權，而身為僱員被迫供嘅強積金配置，我都係揀相對保守嘅組合。喺我個人字典入面，係無「難」呢個字，話晒我都係大專畢業，有信心學得識期權呢個較高階投資工具。喺較進取日子，炒期權每月回報可達12%；喺正常時間，每月回報都有5至6%。雖然有穩定回報，但因本金唔夠多，所以未可以令我達至財務自由。



彩兒：咁我祝你早日達到財務自由，去外國歎世界！若你搵到投資不死術，記得醒我哋兩招。

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【玩期貨睇錯市還孖展】

計量投資者Jacky︰2015年買期貨及期權睇升，點知個市低處未算低，最終經歷人生第一次被Call Margin(追收保證金)，更輸近十萬元。嗰啲係我做兼職及攞獎學金賺番嚟嘅血汗錢。經歷過呢次股災，我學會控制投資風險，會定止蝕。



●睇長線免勁蝕印花稅

此外，我用多咗數據分析及程式交易，唔會再咁在意政治因素，因覺得跌市總會搵到理由，睇技術走勢更實際。之前亦受市場情緒影響，散戶心態作祟，我以為人行多番出手托市一定會見底回升，點知繼續插。



但趁年輕唔怕輸，從錯誤中學習，賺咗寶貴經驗。我依家投資會睇長線少少，免得蝕咁多印花稅，早前就買入12月先到期嘅納斯達克指數認沽期權。我對年內港股表現都幾悲觀，覺得長線都會跌，惟短線怕步入熊市一期反彈，所以只揸小量港股淡倉。另外，我覺得股災即將來臨，由高位回調五成或以上不足為奇。



Kitty：港股高位係33,484點，跌五成豈不是17,000點都無！



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【大時代追股仔蝕到喊】

80後投機客 Alan︰好多人一諗起2007年，都會覺得係大時代，應該人人賺錢。但我就經歷咗一次股災，得到教訓。



當時我初入股場，成日聽坊間及網上討論區貼士入市。2007年大時代亦係細價股禾雀亂飛嘅時代。有公司想趁某概念股份受追捧賺番筆，刻意買入相關概念嘅資產，意圖變身成為該概念股一分子，而我亦聽消息，重錘追入某細價股，惜該股隨即面臨停牌，一停就停到2017年11月。當時已出現次按問題，令整個大市步入熊一，所以復牌時，咩概念都唔值錢，其股價跌咗一半。但我仲無即時止蝕，到賣出時股價得番十分一。



之後2008至2009年熊市間，仍未學懂教訓。當時亂用牛熊證及窩輪當長線投資，甚至用「馬丁格爾法」，輸就加倍，結果應驗一句，The market can stay irrational longer than you can stay solvent(市場回歸理性之前，你很可能已破產)。最終當然輸清光。



●建立啱自己買賣策略

我痛定思痛，學會控制槓桿比率，並建立一套啱自己嘅買賣策略。另亦教曉我炒股唔好太信別人同概念，若以概念入市，就要定止賺止蝕。



我唔知依家係咪股災。雖壞消息較多，但股災形成多由過分槓桿，令流動性突縮減所致。暫時喺股市上槓桿量不高，反而應留意債市，如美股高收益企業債券ETF有無出現恐慌性拋售。



Kitty：我未儲夠錢，唔好股災住！

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【八七股災沙膽買港燈】

散戶鄧生︰無懼八七年股災，我賺咗七萬元。我喺跌市前走晒貨，跌市當日大膽買入港燈(02638)，停市番嚟賺兩成。



我分享少少心得。首先會睇技術位，若股市跌穿24,500點，就唔好買貨。其次，一向同大部分人唱反調，勝算較高。若全民皆股，掃地阿姐都問買咩number，就要小心。



●近月市亂宜分散投資

每逢市況不明朗或意識到股災將至，我都會沽出二、三線股份，改買藍籌股，用嚟收息都好。依家政治市係難炒。以前公司做生意就真係做生意，唔似依家公司，各出奇謀集資玩財技，玩死小股東。無論如何，喺恒指成分股入面尋寶都比較穩陣。



我覺得目前非股災，因恒指唔係大跌。投資方面，我揸住高息股，如中國移動(00941)，息率逾5%。另外，亦留意住石藥集團(01093)及吉利汽車(00175)，但未敢買住。睇氣候炒股為上策，依家貿戰及社會運動影響投資者心情，宜謹慎入市及分散投資。另外，我有投資物業、做定期存款、買股票及人民幣。



彩兒：你咁識做資產分配，難怪大跌市都敢撈貨啦！

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