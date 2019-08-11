港股前瞻：本周或喘定　惟後市仍恐跌穿25000

港股連跌3周、累挫逾2,800點後，券商預期本周港股有機會略為喘定，恒指於25,400點有可守空間。不過，要留意中美官員於落實9月貿易會談前，貿易戰或進一步惡化，人民幣一旦再貶值，勢令貨幣戰憂慮升溫。港股於內憂外患下，企業盈利預測下調將拖累估值，連同資金撤出環球股票市場，直言環球股市或正醞釀更深調整。



香港主要藍籌股的美國預託證券(ADR)走勢個別發展，近日接連出現高層變動的滙豐控股(00005)ADR失守60元關，較香港上周五(9日)收市跌1.24%，收報59.26元。按比例計算，恒指周一(12日)或低開97點，見25,842點。



光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，美國將中國列作匯率操縱國的壞消息，市場已初步消化，港股本周有機會稍為喘定，但要大幅反彈仍然較難，因中美貿易官員於9月會面前，美國總統特朗普可能會進一步加大施壓，以爭取更多談判籌碼。同時，人民幣匯價偏弱亦利淡股市，投資者除憂慮貿易戰升級至貨幣戰外，資金外流及外債重的中資股，例如內房股將受累。



他續說，香港業績期將是另一關鍵變數，觀乎近日公布業績的藍籌股及公用股，部分削減派息、甚至出現撥備，倘騰訊本周公布的業績遜預期，相信整體企業盈利及港股估值將進一步被下調。他預期，短線港股於25,500點有支持，向上26,200至26,500點阻力大，直言恒指若未能升穿26,670點，即使本周略喘定，大市尋底格局未改，後市續有機會試穿25,000點，下試今年初24,896點及去年10月底24,540點低位。



中投傲揚基金經理溫鋼城表示，特朗普於過去短短3周已連出3招，包括向餘下3,000億美元中國商品加徵關稅、將中國列作匯率操縱國，以及推遲審批向華為供貨許可的申請，相信暫時會停一停，且港股連跌3周已累挫不少，本周港股波幅有機會縮窄，甚至可能會掉頭挾淡倉，恒指上周低位25,397點料可守，向上則看能否回補26,502點至26,868點的裂口位。



他認為，中國被美國列為匯率操縱國後，短線料不敢將人民幣貶值太多，人民幣匯價或於6.95至7.1間上落。儘管市場預期美國9月減息機會升溫，環球央行都傾向寬鬆政策，但環球股市似正醞釀較深調整，除美國國債孳息「倒掛」嚴重外，近日標指每逢尾市都見大戶派貨的手影，就連「股神」巴菲特旗下投資旗艦巴郡都連續兩季減持股票、增持現金，這些都值得留意。恒指後市仍有機會跌穿25,000點關口，建議投資者宜趁任何反彈先行獲利。

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