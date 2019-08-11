華爾街最優秀分析員：別慌！美股仍有望創新高

外國傳媒報道，被譽為華爾街最優秀的經濟預測師、去年12月26日後表明美股仍有望創新高、今年1月及5月繼續唱好破頂，結果言中的投資諮詢機構亞德尼研究公司總裁Edward Yardeni最新再次力排眾議，指美國經濟不會陷入衰退，美股仍有望創新高。



他說：「美國經濟展望仍然正面，股市應該能持續創下新高。」他相信過去一周的波動是過大，有信心股市最終能重拾升勢。他又說：「目前的股市受討厭程度很可能是前所未有，因市場對下次衰退來臨的廣泛預測也是前所未有。」



根據調查顯示，近半受訪者相信，美國經濟會在未來24個月內陷入衰退，主因是中美貿易戰讓人悲觀。



不過，Yardeni認為，中美貿易戰不會太影響經濟及股市，因為聯儲局仍有進一步減息的空間。他說：「衰退來臨通常是因為央行收水，但目前未看到有收緊信貸的迹象，所以我覺得經濟會繼續增長，企業盈利亦會隨之增加。」



他給予美股標指今年底目標3,100點，較上周五(8月9日)收市有6%上升空間。



Yardeni被媒體譽為華爾街最優秀的經濟預測師，回顧他於去年12月26日道指創下史上最大點數升幅後，就認定這已為2019年再創新高定下基礎。當日道指狂飆1,086點或4.98%，以點數計，為史上最大；以升幅計，為2009年3月以來最大。



他當時說：「這次牛市(2009年起)被描述為有史以來最令人討厭的牛市，因為股市一直升，都不是全部人看好。我不認為會有經濟衰退，當市場意識到這一點時，就會看到反彈。股市怎樣恐慌下跌，就會怎樣報復上升。」



他在今年1月及5月亦重申了上述觀點，美股也屢次破頂。

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