華爾街星級分析員：股市未來6個月或升得更多

外國傳媒報道，華爾街星級分析員、一向是「美股大好友」的Fundstrat Global Advisors策略師Tom Lee表示，投資者不用太悲觀，預計未來6個月股市將升得更高。



他指出，目前股市仍有最少5大利好信號，往績顯示未來6個月平均回報達12%，投資者可作參考。該些信號包括：



●自1971年起，每次聯儲局第一次減息，股市未來6個月中位數是「升市」。

●每當俗稱「恐慌指數」的VIX指數突然抽升，過去7次，有5次事後證明股市見底。

●每日「相對強弱指數(RSI)」低於30時，6次有6次(即100%)會出現強勁反彈。

●自2009年以來，標指錄得單日勁跌3%以上(今次是8月5日)，反映市場過度恐慌。

●自1987年起，市場情緒指標顯示，牛熊比例是-26，反映目前市場過悲。



除了上述5大因素，由美國散戶投資者協會(The American Association of Individual Investors)所做的最新調查顯示，僅21.7%受訪者認為股市在未來6個月會上升，為2018年12月12日(20.9%)以來最低，並遠低於平均值38.5%。不過，根據往績，這反而是股市接近見底的信號，因散戶往往睇錯市。



因此，Tom Lee相信，標指在下半年不是升市那麼簡單，可能是「怪獸式上升」！

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。