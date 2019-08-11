野村睇好中移　料5G步伐加快助業績

中國移動(00941)力爭控制全年資本開支，並修改派息指引，紓緩了市場對該公司資金壓力的憂慮。中移於上周五(9日)曾漲4.59%，高見65.95元，收市仍漲2.93%，報64.9元。然而，券商對該公司的前景看法分歧，當中以野村的看法最為樂觀。



日資券商野村看好中移動，維持「買入」評級以及目標價96元，並稱其為中資電訊股首選。該行認為中移更改派息指引或顯示該公司考慮過盈利可能倒退，依然有意提高派息。此外，落實投放在5G的資金以及建設基站的數字，均高出市場預期，預測下半年5G的需求將會加快提升，同時加快推出5G的步伐，預測全年的收入以及盈利會比今年中期有所改善。



不過，國泰君安證券表明會再下調中移目前77元的目標價及盈利預測，將中移評級定為「中性」。該行表示指出，受累「提速減費」的政策，預計數據流量費用的減少會為中移每月每戶平均收入(ARPU)以及其流動業務帶來壓力，又認為5G短期內無法大幅改善公司的流動ARPU。另外，雖然中移動今年上半年的固網寬頻客戶的累計淨增數按年下跌18.7%，但仍然遠勝於競爭對手，不過預測其綑綁銷售策略仍能為中移帶來固網寬頻客戶的穩健增長。

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