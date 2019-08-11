財經評論：全球亂局添變數　經濟衰退恐驟至

世界經濟局勢變幻莫測！正當美國總統特朗普對中國咄咄進逼之際，歐元區內部起了極大矛盾，隨時成為全球經濟迅速衰退的藥引。投資者面對極不明朗態勢，更需持盈保泰，切忌胡亂撈底。



除了大眾關心的英國脫歐，歐元區第三大經濟體意大利又陷入政治危機，猶如提醒世界各國，歐洲經濟正步入困境，不是單靠歐央行放水就能挽救！該國民粹聯合政府組成僅14個月，惟分歧不斷，近日副總理薩爾維尼更稱，聯合政府已瓦解，要求迅速舉行大選。若獲國會支持，時間可能是10月。對於垂死掙扎的意大利經濟而言，政局不穩無疑是雪上加霜，恐怕很快重陷衰退。



數據顯示，目前意大利政府債務佔國內生產總值(GDP)比例已達132%，不但高於國際訂下的警戒線，而且絲毫沒有縮減迹象，只要經濟萎縮，比例就自然提高，處境十分危險。就算新政府上場，由於貨幣政策權在歐央行，為挽救經濟，就一定要實施減稅等財政政策，惟這會違反歐盟訂下財赤佔GDP比例不得高於3%的規定。換言之，該國又要面對兩難困局，倘若談不攏，脫歐威脅勢再令金融市場失控。



恰巧地，目前許多潛在不明朗因素都在10月「到期」，例如英國首相約翰遜已三番四次強調，10月31日是脫歐「死線」；美國總統特朗普給予世貿檢討發展中國家或地區定義的90天時限剛好在10月；目前意大利又可能在10月大選。10月是傳統「股災月」，單計往績已令人心寒。



事實上，莫說意大利經濟一籌莫展，歐元區「一哥」德國也千瘡百孔，6月出口按年大跌8%，創3年最大跌幅，凸顯製造業因全球貿易戰升級而陷入困境，不少大型企業已提出巨幅裁員計劃。由於該國屬出口型經濟，市場正擔心周三(14日)公布的第2季經濟增長會「見紅」，拖累全年經濟料僅增長0.5%，糟糕情況僅次於意大利！



由於整個歐元區加起來的經濟總量是全球第二，僅次於美國，只要有任何差池，全球也不會好過。堪憂的是，歐元區債務是交叉持有，很容易重演類似2008年雷曼破產的「骨牌效應」。曾有報告分析，法國銀行業擁有最多意大利債務，總額逾3,000億美元，佔法國GDP約12%，是意大利危機最大受害者；荷蘭銀行業又擁有法國債務佔荷蘭GDP約13%；英國銀行業又擁有荷蘭債務佔英國GDP約4%，如此類推，可謂環環相扣。



故此，投資者必須警醒，下半年金融市場利淡因素不只是中美衝突，「黑天鵝」隨時出現。

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。