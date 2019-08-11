【深度解構】金價年內飆17%　專家估續升至呢個位...

中美貿易戰惡化，加上美國減息、美元轉弱，黃金續成資金避難所，國際金價年內已攀升逾17%。歐洲太平洋資本行政總裁、有「華爾街預言家」之稱的Peter Schiff預期，美國利率將降至零，而黃金將飆至每安士2,000美元水平。



國際金價近日升穿每安士1,500美元。然而，早在7月底時，Peter Schiff已估計金價將會升至1,800美元，或接近2011年高位的1,900美元之前都不會有太大阻力。



●經濟衰退迹象勢續浮現

他解釋，金價如今漲幅相對偏小，只是表明黃金投資者還沒有開始關注經濟將陷入衰退的事實。他預期，隨着經濟形勢逐漸明朗，衰退迹象不斷顯現，金價或將由現水平，上漲數百美元。



時代金融集團董事吳捷鐘則指，相信金價升勢將持續，但擔心9月底會出現變化，建議投資者小心。



他補充指，近期中美貿易談判陷入僵局，加上多個央行減息，令黃金受追捧。而金價年初至今的升幅，其實集中在最近兩個半月，期間，金價以每安士1,350美元起步，一路衝破1,400美元及1,500美元大關，形勢良好。他續指，1,530美元是短期阻力位，須突破此關卡才有力升上1,600美元。



他續稱，美國九月下旬會舉行議息會議，據利率期貨顯示，美國減息機會率為100%，美元仍持續疲弱，由於金價跟美元走勢背馳，故金價期間會硬淨。惟減息過後，若無利好黃金的因素，金價便會向下調整。



●長揸無息收 籲短炒獲利

交通銀行香港分行環球金融市場部首席經濟及策略師羅家聰亦稱，下半年金價會在1,350至1,600美元上落，投資者不宜長揸黃金，只宜短炒買升或跌。



雖然黃金一向被視為避險貨幣，但他指，目前市況不可跟2008年金融海嘯或1997年金融風暴等股災比較，因現時市場資金充裕，基本面不差，預計出現大跌市，需要避險的日子不多。加上，投資黃金無息收，所以不建議投資者買金長揸。



他續稱，金價走勢主要受利息、美元強弱、通脹影響。而目前美國通脹率不高，限制減息幅度，美元有支持，均不利金價向上。再者，有時美股下跌，金價也不升，所以儘管預計美股會再插一插，金價亦未必向上。



●金礦股受捧 招金飆三成

另外，金價表現佳亦帶動部分金礦股上升。紫金礦業(02899)和招金礦業(01818)年內分別累升4.7%及29.8%。



－－－－－－



【入市必睇】看好前景 投資途徑多



投資者若看好金價，可透過以下三個途徑買賣。



第一是實物金條，投資黃金最保守的方法是買賣實物黃金，縱使金價不升，亦可買來穿戴，不少人選擇買入金手鐲、金鏈等，但當中涉及手工費、鑑定及保安等問題。而黃金收藏者則會選擇金條，可免卻不必要的開支。



●買賣紙黃金風險低

其次是紙黃金，紙黃金又稱為「黃金簿仔」，投資者開設帳戶時會獲得一本黃金存摺。客戶在帳戶進行買賣即可，過程不會有任何實物交收，帳戶資產隨金價變動，當中沒有槓桿原理，投資風險較低。



最後是黃金ETF，事實上，市場亦有跟隨投資金價的ETF(交易所買賣基金)，如上市約十年，成交額較高的SPDR金ETF(02840)及價值黃金(03081)等，旨在反映倫敦金銀市場協會(LBMA)金價走勢。這些ETF可如股票買賣在交易時段買入及賣出，流通性高，可隨時套現。



黃金ETF表現勝實體

數據顯示，在2017年及2018年的國際金價分別升13%及跌1.58%，SPDR金ETF則分別漲11.82%及跌1.46%，而價值黃金則分別升11.66%及挫2%。而今年內金價升逾17%，兩隻ETF則分別升17.06%及17.45%。





－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

