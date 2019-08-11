全球貨櫃港排名跌落第九　港下半年貨櫃吞吐料續跌

今年上半年全球主要貨櫃港吞吐量排名中，香港貨櫃吞吐量出現顯著下降，半年跌穿一千萬個標準箱（TEU），僅處理906萬個標準箱，按年下跌8.1%，全球貨櫃港排名由第八位跌至第九位。



香港付貨人委員會執行總幹事何立基稱，不看好本港下半年情況，預料貨櫃吞吐量會繼續有單位數跌幅。



至於今年上半年本港貨櫃吞吐量按年跌幅明顯較大，何立基認為實屬「不足為奇」的現象。他解釋，由於去年上半年許多出口商都趕及美國加徵關稅前夕出貨，因此貨運量會顯著增加。他預料，下半年本港廠商會繼續將生產設施轉移去中南半島，或其他尚未受關稅影響的國家。



他續稱，由於香港作為貨運中轉站角色，亦同受中美貿戰影響，因許多國家貨品亦會經其他航道轉運從而避開關稅。因此，除了內地出入口貨運量減少外，本港輸往歐洲、南韓及日本的貨運量亦較去年同期減少。



何立基並指，歐洲整體經濟景氣不佳，加上英國脫歐因素，本港上半年出口至歐洲的訂單數量亦有所下跌。



事實上，受中美貿戰影響，本港出口貿易及物流業轉差，物流公司生意慘淡。香港貨運物流業協會主席胡百浠指，縮減人手是必然的事，但難以預計裁員人數。



胡百浠續稱，不同公司有不同做法，難以估計整體行業縮減的人數。但他得悉很多公司面臨資金周轉問題，不能在數期內找數，財政壓力相當大，因而安排員工轉合約制或放無薪假期，從而縮減開支。



他續指，現時行內共有過千間公司，當中約四百間公司較活躍，而第四季是物流業旺季，寄望屆時的增長能填補年初的虧蝕，免於爆發大規模的行業倒閉潮。



根據中國交通運輸部公布，今年上半年，中國全國港口貨櫃吞吐量約1.27萬個標準箱，按年增長5.1%。按個別港口吞吐量排名，上海期內累計共處理2,154萬個標準箱，按年增長5%，位居全球第一；寧波舟山累計處理1,391萬個標準箱，按年增長4.7%；深圳累計處理1,241萬個標準箱，按年增長2.8%，分別位居全球第三和第四位。



另外，新加坡上半年處理1,788萬個標準箱，按年持平，但仍位居全球第二位；韓國釡山港上半年處理1,086萬個標準箱，按年增長2.1%，排名跌一位至第六位，被廣州港同期處理1,094萬個標準箱，按年增長4.7%所超逾。而越南則以910萬個標準箱，按年增長3%，力壓本港，排名第八位。



青島港和天津港則排名全球第七和第十位，今年上半年分別處理1,030萬個和833萬個標準箱，分別按年增長9.8%和6.6%。



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