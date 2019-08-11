除了中美　周三有個國家值得關注！

外國傳媒報道，本周全球焦點除了繼續關注中美貿易戰進展外，歐元區「一哥」德國也值得注視，該國將於香港時間周三(14日)下午2時公布第2季經濟增長初值，有機會陷入收縮！



事實上，該國大型著名企業早已全線下調前景展望，為經濟走下坡帶來啟示，包括世界第3大輪胎製造企業、歐洲最大的汽車配件供應商Continental；全球最大商用車製造商、全球第一大豪華車生產商、第二大貨車生產商Daimler；全球最大化工廠BASF；漢莎航空(Lufthansa)。



由於德國工業生產於6月錄得近十年最大跌幅、出口信心指標亦下跌，加上就業市場因素，令市場預期該國第2季經濟會按季收縮0.1%。一旦如此，只要第3季繼續不濟，就會符合連續兩季收縮而陷入「衰退」的定義。



因此，相比中美衝突，若德國經濟倒退，將加劇市場對歐央行「技窮」的憂慮，金融市場勢大幅波動。

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