【專訪】金融科技人才短缺！IFTA︰供不應求

本地金融業數碼化發展日漸提速，市場對精通「金融＋科技」專才的需求有增無減。亞洲金融科技師學會(IFTA)創辦人龐寶林表示，企業及員工須於創新洪流中轉型，否則或面臨被淘汰命運。



他舉例指，單計8間虛擬銀行已需要近千六名金融科技專才，料未來5年內相關人才將持續短缺，為助業界補充新血，特地從英國引入金融科技證書課程(CFT)，冀培育具備國際水平的人才。



近年金融科技備受政府及各行業重視，相關應用平台及技術相繼出爐。龐寶林指出，香港除推出轉數快系統及虛擬保險外，近月金管局亦發出8個虛擬銀行牌照，加上各行各業逐漸採用高科技協助營運，令市場對金融科技人才產生龐大需求。他估計，最快於9月開業的虛擬銀行，每間約略需要二百名相關人才，預計整體而言，未來金融科技人才將供不應求，並有機會出現「爭奪戰」。



金融科技涵蓋範圍甚廣，部分範疇格外受市場歡迎，他表示，愈來愈多企業透過收集及分析數據，了解市場趨勢及需求，為保障客戶私隱資料免被黑客盜竊，網絡安全人才變得炙手可熱。此外，人工智能(AI)技術可應用於數據處理、投資分析及客戶查詢等，市場對相關技能需求亦較高。反之，部分容易被科技取替的職位將面臨裁員壓力，如銀行櫃枱職員及電話接線生等。



亞洲金融科技師學會的CFT課程設有三個等級，其中金融知識佔內容的四成五，餘下五成五則為科技知識。課程涵蓋的科技範疇包括大數據分析、雲端運算、企業安全及工程語言等。龐寶林表示，CFT課程有助考生了解金融科技的最新發展，透露暫時有10間企業表示會優先考慮持CFT證書應徵者。



他指出，CFT課程內容會適時作出檢討及調整，希望透過市場口碑及推廣等，令課程認可程度於五年內追上特許金融分析師(CFA)及財務策劃師(CFP)，相信隨認受性提高，未來持證者的工作機會亦會愈來愈多。



目前CFT課程的開辦時間尚短，龐寶林估計，今年將有100個考生應試。為加強推廣，今年9月將與香港大學專業進修學院合辨CFT課程，未來亦會與其他院校及機構合作。自明年起，CFT考試將由半年一次改為3個月一次，他預計，未來數年考生人數將有爆炸性增長，冀5年後累計可突破一萬人。

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