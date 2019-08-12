羅尚沛：不明朗因素多　中港股難玩

上星期人民幣終於跌穿7算，離岸價最低見7.1114，中間價就算有逆周期調節因子這個不透明的調控因素，最終也擋不住貶值的勢頭，退守到7.02。美國把中國列為匯率操控國已經得人驚，最驚的是人民銀行想操縱人民幣已有心無力。



在中美貿易戰紛亂不解之際，同時全球各地都不約而同地大力減息，這個時刻人民幣跌穿重大心理關口，震盪力可想而知。恒生指數由高位7月累計跌了差不多3,500點到上周二低位25,397點，之後反彈回26,200點，這段反彈只可說是超賣後的技術性反彈。



人民幣已示範過破七算後極速跌到7.1，萬一之後再試7.1，市場絕對會驚弓之鳥擔心一下子會跌到7.2甚至7.3。試問人民幣在如此虛怯的狀態下，恒生指數反彈後又怎麽不會下試25,200點或更低水平？這預測並非過分悲觀。



解鈴還需繫鈴人，特朗普要連任，祈求他撤回已無可能，日後的中美談判也不要期望有任何成果。而觀乎上星期在岸和離岸人民幣的表現，判斷人行也認同貶值有機會造成雙贏這個論點也不為過。要想中港兩地股市在這環境下扭轉乾坤，看來非要「幕後非常犀利嘅大佬」出場不可了。



上星期中國證金公司忽然下調轉融資費率80個基點，簡言之就是減孖展息率，減少借錢炒股成本，增加入市意欲，可解讀為定向降息。對上兩次下調轉融資費率對A股確有幫助，於2014年8月，同一舉措刺激股市半年內由2,200點升到3,400點。2016年3月，當天大盤大漲2.15%。但今次A股和券商股稍為上升後就打回原形，始終刻舟求劍式政策，股民並不受落。



跟市場大隊減息可不可救救近火，應該是可以的，惟中國通脹仍高，中國7月CPI為2.8%，較預期高，也比6月的高出0.1%。其中食品價格上漲9.1%，非食品價格上漲1.3%。之前推出的豬十條，成效還有待觀察。美國有條件有空間去減息，如果中國在通脹高企仍減息，恐怕是救了一個火頭，又會燒着另外幾個火頭。



中期業績能不能寄有一點希望？業績好對個股可能會有些穩定作用，例如騰訊(00700)，但始終對整個大盤難有提振作用。以中國移動(00941)為例，公用行業上半年盈利竟然倒退，APRU低無可低之下繼續再低，這種情況相信在其他國企和大民營企業普遍存在。



中國銀河國際證券業務發展董事 羅尚沛(作者為註冊持牌人士)

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。