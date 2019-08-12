東方日報B1：逾半大屋苑估價跌　嘉湖下調5%最多

樓市受外圍不利因素困擾，近月交投減慢，做價雖未見顯著下跌，但銀行對後市亦未敢過分樂觀。本報追蹤20個大型二手屋苑單位，當中佔11個或55%，估價較今年高位回落，天水圍嘉湖山莊累挫5.3%。該屋苑近期接連錄得兩宗做價跌穿「五球」個案，重返年初水平。



嘉湖山莊表現一向最貼市，樂湖居6座高層戶，實用面積548方呎，6月估價達621萬元，但現時跌至588萬元。中原伍耀祖透露，項目本月暫錄7宗買賣，近期業主一般接受議幅約1至4%，但仍有半數叫價強硬。市場目前約有250個買賣盤，入場費約500萬元。



祥益謝利官指，該屋苑翠湖居6座低層E室，實用面積448方呎，業主4月底以575萬元放售，經歷近兩個月社會動盪，一度減至500萬元，但仍無人問津。最終突破心理關口，剛減至485萬元獲區內客承接，累減90萬元或約15.7%，呎價10,826元。



沙田兩個細價屋苑估價亦同步下滑。沙田第一城16座高層戶，實用面積327方呎，過去三個月估價由668萬元跌至648萬元，回落約3%。美聯何智豪指出，該盤本月暫錄約6宗買賣，兩房單位做價更跌至530萬元。近期約有30%細單位放盤業主，調高減幅到3至5%，現時放盤入場費約550萬元。



同區的沙田中心情況相若，佳寧大廈實用面積301方呎低層戶，5月時估價565萬元，但隨後三個月不斷下跌，現為540萬元，累減25萬元或4.4%。美聯陳國良稱，該屋苑本月暫未聞買賣，目前有約20個放盤，入場費約550萬元。



他續稱，受市況影響，沙田市中心二手屋苑8月暫只錄兩宗買賣，而新近放盤業主叫價已經不如以往般進取，大多願意以貼市價放售，部分單位再有2至3%議價空間。但準買家普遍要求減10至15%才考慮入市，雙方因而拉鋸。



鄰區馬鞍山新港城J座高層戶，估價6月份衝上678萬元高峰，以單位實用面積338方呎計，呎價高逾兩萬元，但現時已累跌4.1%至650萬元。



該行梁榮貴表示，屋苑上月錄得6宗個案，佔4宗為兩房單位，售價介乎約630萬至650萬元，較近月同類高位680萬元已回落，而8月份交投仍然未破悶局。雖然業主叫價有所回軟，但還價的準買家不多，目前市場約有100個放盤，當中實用面積338方呎單位，叫價由610萬元起。



不過，仍有個別屋苑估價續升，將軍澳雖然有不少新盤開售，但由於銷情普遍理想，令區內二手價有支持。該區新都城2期2座低層戶，實用面積538方呎，按月再升27萬元或3.2%，最新為871萬元。而蔚藍灣畔5座中層戶期內則升1.1%至829萬元。



資深投資者吳龍飛認為，現時樓價已開始下跌，不過，由於肯減價業主不多，所以二手交投轉為淡靜。雖然市場仍有人憧憬減息會為樓市帶來起色，但宏觀整體經濟環境，失業率勢趨升，個別中小企面臨危機，恐怕再過一、兩個月，樓價跌幅會加劇，下跌至少三年。

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