沈振盈：恒指跌凸　反彈可期

過去一周，大市先大跌後反彈，主要是受中美關係惡化所影響。人民幣跌穿七算，雖然是筆者預期之內，但已經足夠令市場出現恐慌。接着，美國將中國列為匯率操縱國，更令港股大插至25,400點水平，差不多逼近年初低位。然而，在短短數兩星期的時間內，恒指已下跌了逾3,300點，技術上已極超賣，大市反彈可期。



從玄學的角度，上周四為「立秋」轉月，正式踏入「壬申」月，季節上從夏季轉入秋季，很多事情也會有變化，相信持續了兩個多月的社會局面會有所改變，逐步降溫。市況方面，亦有機會出現短期逆轉，急速反彈。預計本周的日子先反覆、後急升，特別是星期四及星期五兩天。在策略上，可考慮於周初回吐之時趁低吸納，博恒指反彈至26,800點水平。



本周每日的股市走勢預測：

周一(辛巳日)：天干屬金地支屬火，火剋金之局，反覆上落格局。

周二(壬午日)：天干屬水地支屬火，水火交戰之局，先低後反彈。

周三(癸未日)：天干屬水地支屬土，土剋水之局，上落拉鋸。

周四(甲申日)：天干屬木地支屬金，金剋木之局，大幅回升。

周五(乙酉日)：天干屬木地支屬金，金剋木之局，持續強勢。



訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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