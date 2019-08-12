周樂樂：投資者仍宜守不宜攻

由於貿易戰再度升級等，上周大市再現糟糕的暴跌行情。板塊方面，幾乎全軍覆沒。最抗跌五大行業指數分別是有色金屬、醫藥生物、銀行、食品飲料、公用事業；跌幅最大五大行業分別是通訊、計算機、交通運輸、機械設備、傳媒。



消息面上，延續上周的惡化趨勢。在特朗普宣布即將對中國3,000億美元輸美商品加徵10%關稅後，美國繼續對中國採取極限施壓策略。先是美國財政部宣布中國為匯率操縱國，其後採取更嚴厲的封鎖中國高科技公司的禁令，包括華為、中興、海康、大華、海能達等企業。在美方指摘中國操縱匯率后，市場擔憂美國已經開啟對華金融戰。從貿易戰到科技戰再到金融戰，市場對中美關係惡化愈加擔憂。



與美國一意孤行蓄意打壓相對應的是，中國以及全球經濟前景仍然暗淡。本周內，全球再度進入降息潮，多國宣布降息。面對日漸嚴峻的經濟趨勢，全球理應攜手共同應對，但特朗普卻一再罔顧他國利益，繼續對華施壓。這是市場擔憂的另一原因。



回顧內地方面，7月份經濟有所企穩，PMI沒有繼續惡化，出口意外增長10.3%，或許貨幣投放也超預期。不過，長期看，中國經濟仍處於轉型調整的關鍵期。金融去槓桿仍在繼續，匯金入主恒豐銀行表明金融風險處置仍在進行。地產和汽車行業的下行仍沒結束。尤其是地產，很可能進入加速下行期。隨之而來，地產商拿地以及開工預期都顯著下降。近兩周，原本牛氣沖天的鐵礦石期貨進入暴跌模式。



更為關鍵的是，在此艱難時刻，中國當局展現了很強的戰略定力，對下行的容忍度提高，並明確不刺激地產。當然，7月份CPI已經達到2.8%。持續高通脹，也成為寬鬆政策的主要制約。



在全球經濟景氣惡化、美國持續極限施壓之下，疊加中國當局不刺激的政策基調，中國經濟短期內或慣性下行加速。面對不明朗的局勢，我們依然建議採取防守策略，控制倉位，以及以績優股為主的配置策略。



勝利證券副首席運營官 周樂樂(作者為註冊持牌人士)

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