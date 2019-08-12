陳政深：港股氣氛差 或試25000

港股上周終於未能守住26,000點，走勢上進一步轉壞，縱使周中一度拗腰而上，但升勢似有還無，完全未能跟上外圍的反彈幅度。理論上，26,000點對恒指而言阻力已愈來愈大，恒指若未能於本周內收復此整數關口，後市走勢將更加悲觀。



事實上，在人民幣棄守「七算」、中美貿易關係愈來愈悲觀之下，港股已接連失守多個支持位，令指數進入超賣區域，由於以往當指數之14天RSI跌穿30後，往往會吸引不少買盤，指數因而出現反彈。然而由於宏觀上未有足夠催化劑，進一步上攻的動力不足，後市反彈過後仍有一定下跌空間。



最令人憂心者，是各國已開展減息周期，美國10年期國債息率連1.7厘亦告失守，金價亦已突破1,500美元之關口，日圓亦都升個不亦樂乎。「避險三寶」同錄資金流入，固然是反映市場之風險胃納縮減，同時反映投資者在展望息口進取地下調的同時，卻不相信此環境可減緩經濟衰退，亦即是對貨幣政策於經濟上的作用，已漸漸失去信心，此情緒更明顯反映於投資市場之上，預料港股本周下試25,000點的機會愈來愈大。



個股方面，筆者近日持續留意逆市走強之聯想集團(00992)，股份已連升4個交易日，公司為全球第二大筆記簿電腦供應商，根據市場研究機構TrendForce的報告，今年次季全球筆記簿型電腦出貨量達4,150萬部，按季增加12.1%，更預計第三季仍然有進一步增長的空間，當中聯想的出貨量排名，更由首季的第三升至第二，出貨量大升34%，此方面可望持續帶動聯想股價走勢。技術上，預料聯想於6元附近整固，後市仍有機會上望6.6元的阻力位，投資者可將止蝕訂於5.6元。



艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)

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