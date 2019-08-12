鄺民彬：內地券商股受惠減孖展息

市場傳出中國人民銀行決定8月10日起下調金融機構人民幣貸款及存款基準利率，但人行表示該消息為不實消息。實際上，半年結後，中國銀行間拆借利率(SHIBOR)處於較低水平，且官方多次表示要保持穩健及流動性合理充足的貨幣政策，料大規模「放水」的可能性不大。否定不實的降息消息，利好內銀板塊。



就銀行經營情況來看，雖然經濟增長放緩將給銀行盈利帶來一定的負面影響，但相對其他板塊，內銀受貿易關係等外部影響較小，且股息率較為吸引。近期受市場氣氛影響，內銀股價回落，長線投資者可趁低收集大型國有銀行股。



中國證券金融股份有限公司(證金公司)宣布，8月8日起，整體下調轉融資費率80個基點。轉融資業務是指證金公司將自有或依法籌集的資金出借給證券公司，證券公司向客戶開展融資業務(客戶向證券公司借資金買證券)，在自有資金不足時，則會向證金公司轉融資借入資金。市場認為，該次調整主要是基於當前較低的市場利率環境，根據資金供求關係而進行的靈活調整，使得轉融資費率更加貼近市場化。另外，本次下調費率直接降低了券商的融資成本，同時，轉融資費率下調向市場傳達了鼓勵融資的積極信號，利於二級市場交易增加，利好證券公司。



展望後市，外媒引述消息稱中美雙方本月計劃舉行視頻會議，以此為9月會談鋪墊基礎，市場持續關注雙方會談進展。港股近日稍有回升，主要是因為前期超賣後的技術反彈，但是目前環球股市避險情緒十分濃厚，料港股短期反彈空間有限。個股方面，藍籌股陸續公布中期業績，將成為市場的另一個焦點。



凱基證券執行董事及研究部主管 鄺民彬(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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