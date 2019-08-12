鑫濤：美元淡友可先平倉

前周中國被美國再次加徵關稅，而中國卻在上周初以棄守人民幣兌美元在7算的重要心理關口來作回應，結果觸怒狂人總統特朗普，美國繼而宣布把中國列為匯率操縱國，至此中美貿易戰已經和貨幣戰綑綁在一起了。



人民幣在失守上述的重要心理關口後，目前市場預期大方向的走勢將極有機會繼續往下顯著尋底。然而人民幣的不斷走低卻只會拖累其他非美元貨幣，特別是東南亞地區的貨幣會一同面對明顯貶值壓力，而這只會變相凸顯了美元的整體走勢卻在不斷地相對轉強。



由於特朗普一向反對美元走強，因此可以想像在此情況下，只會令市場有藉口炒作特朗普稍後很大機會干預美元相對偏強的走勢。事實上，特朗普已多次出口術指出，聯儲局的多次加息屬於不智行為，因為令到美元保持強勢及削弱美國的出口，所以他早已赤裸裸地表達支持美元應該轉弱的態度。因此也難怪日前市場有消息指，特朗普已經要求助手研究策略使美元走低了。



但大家要留意，過弱的美元卻會增加美國企業的借貸成本，結果反過來卻會影響經營效率並不利美國經濟發展。所以筆者相信，目前特朗普不會有任何實質行動去迫使美元大幅走低。



目前中國已被列為匯率操縱國，這令筆者預期中國不會明目張膽把人民幣顯著貶值來應對貿易戰。加上由於中國向來非常嚴格控制資本外流，所以即使市場目前充斥着人民幣將會大幅貶值此負面心理因素，但要導致大量資本成功撤離中國，令人民幣真的形成巨大市場貶值力量，最終迫使中國或要自我實現大幅貶值人民幣的恐怖情景相信也極難出現。



所以筆者相信人民幣要繼續顯著貶值的機會並不高，加上國際貨幣基金組織(IMF)日前發表的報告認為，人民幣匯率大致與經濟基本面保持一致，換言之，即IMF並不認同美國把中國列為匯率操縱國的舉動，這其實有助紓緩市場對人民幣進一步顯著貶值的預期。相信人民幣在未來一段時間裏較大機會保持平穩的走勢。在此情況下，特朗普也沒有藉口人為地把美元推低。



本周早段美匯指數只要沒有顯著跌穿上周穩守不破的100天線支持(97.34)及低收，本周美元料會出現技術性反彈，故淡倉可先行獲利平倉。



資深市場人士 鑫濤

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