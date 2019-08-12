陳汝銘：北控水務業務前景廣闊

北控水務集團(00371)是北控集團旗下專注於水資源循環利用和水生態環境保護事業的旗艦企業，為一家綜合性、全產業鏈、領先的專業化水務環境綜合服務商，其總資產、總收入和水處理規模位居內地行業第一位。



去年集團錄得營業收入245.96億元，同比增長16%，公司股東淨利潤同比上升20.3%至44.71億元，符合市場預期，經營業務溢利升40.9%至79.7億元。年內每股基本盈利為47.91仙。由於建造服務毛利率上升，公司整體毛利率由2017年的30.5%增長至2018年的35.7%。每日總設計處理能力由2017年的3,139萬噸上升至2018年的3,682萬噸，增幅為17.3%。



未來集團將重點發展津京冀、長江經濟帶、粵港澳大灣區、一帶一路等領域，而集團深度推進與三峽集團的合作，結合優勢，拓展長江經濟帶城級項目群，將為集團帶來更大的發展契機。



隨着《環境保護稅法》、《關於全面加強生態環境保護堅決打好污染防治攻堅戰的意見》等政策相繼出台，預計在十三五期間水務環保處理產業有大幅增長，集團為內地水務環保龍頭，相信能受益不少，建議4.10元附近買入，目標4.80元，如失守3.9元則先行止蝕。



西證證券經紀助理副總裁 陳汝銘(作者為註冊持牌人士)

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