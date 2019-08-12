劉嘉晉：斯里蘭卡製衣具優勢

服裝產品的全球零售銷售價值自2012年的10,377億美元增加至2017年的13,410億美元，複合年增長率約為5.3%。於2018至2021年的預測期間，預計服裝產品的全球零售銷售價值，將自2018年的14,147億美元以複合年增長率約5.5%，穩步增長至2021年的16,628億美元。預期新興經濟體將於預測期間支持全球服裝產品銷售價值增長。



同時，服裝製造業持續不斷向生產及勞工成本較低的國家轉移。儘管中國仍為最大製衣國，但斯里蘭卡、孟加拉、越南、印尼、柬埔寨及泰國等國家日漸成為重要成衣出口國。歐洲及美國等發達經濟體則繼續為主要消費市場。



當中，斯里蘭卡已崛起成為全球重要服裝產地。該國獲歐盟免除進口關稅，當地勞工成本低於中國，可讓服裝製造商降低生產成本。但周邊競爭環境導致斯里蘭卡生產商從高量產轉向具備高附加值的利基產品。市場領先生產商已成為專門產品(例如高級休閒裝及內衣)供應商。



美臻集團控股(01825)的生產線位於斯里蘭卡的主要城市，筆者相信公司未來一定能受惠於該國的低廉成本及政策支持。該集團於1993年成立，公司的客戶主要包括總部設於美國及若干歐洲國家(如英國及西班牙)的國際服裝品牌，而這些客戶一般維持業務關係高達約10至20年。



最近，集團把握新機遇開拓業務和擴闊客戶基礎，並於2017年度打入商務制服市場，向一間美國航空公司供應機艙服務員制服，因此產品的組合得以擴展並可迎合商業制服市場。公司自上市後，更具透明度的財務披露直接提升在客戶、供應商及銀行間的信譽，繼而加強了在業內的競爭力及擴大市場份額。未來成本控制得宜加上盈利能力持續增長，現價絕對值得吸納，中線目標價可先定為1.65元。



博浩資產管理合夥人 劉嘉晉(作者為註冊持牌人士)

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