大健：代理人收受打賞當屬犯法

最近留意到一宗證監會持牌人被終身釘牌的新聞，這個案例值得各位證監會或金管局的持牌人行家們參考。



這個案的事實相當簡單，當事人受聘於一家投資銀行為客戶顧問，負責管理客戶的投資組合。在大約十二年前，當事人首次替一位客戶炒股票賺錢，於是當事人對該客戶說按行規要給予20%利潤作為佣金。這位客戶照辦，分別開了兩張共140萬港元的支票給當事人的弟弟，並有證據顯示當事人最終收到這140萬元。



當事人被判「串謀代理人接受利益罪」成立，法官亦強調《防止賄賂條例》中個別條例就是打擊「代理人履行自己分內職務，卻要收取非法/秘密報酬」的不公平和不合理現象。



這個案例正好回答不少行家的疑問，就是若果客人欣賞自己的表現，向自己作出打賞到底是否犯法？其實客戶今天欣賞你也難保明天會如何，就如這宗個案，十二年前打賞當事人，但五年前才向金管局投訴。



還有一件事情，若果你是客戶，不要以為可以藉打賞討好客戶經理然後舉報和要求賠償，因為在這宗案件，那名客戶也被視為串謀者，只是今次被律政司接納為控方證人而已。



大健

中環金融人，亦是科技顧問公司始創人。

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