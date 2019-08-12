向世界錢進︰移居馬來西亞　百萬身家起行

馬來西亞近年積極招攬海外人才，其移居政策「第二家園計劃」更成為政府推動經濟的一項強招。適逢香港政治動盪，馬國成為港人熱門移居地，究竟當地有何吸引之處？



馬來西亞是一個多元種族國家，華人佔比約兩成。當地流通廣東話、英語及普通話，對港人來說應不難適應。若在當地生活，最吸引當然是千呎大屋價格僅約200萬港元，及物價低廉，移居當地條件亦相對簡單。



●移居政策設10年簽證

馬來西亞為人熟悉的「我的第二家園計劃」(MM2H)，讓年滿21歲或以上的外籍人士，申請10年可續期的居留簽證，取得簽證後仍可保留原有國籍。但會按申請人的年齡差別，所需資金亦有所不同。50歲以下人士需備有一筆50萬馬元(約95.2萬港元)流動資產證明；50歲以上人士則需備有一筆35萬馬元(約66.6萬港元)流動資產證明。



●每月需有兩萬元收入

而任何年齡人士，都需要確保每月可擁有1萬馬元(約1.9萬港元)的收入。此外，抵步後要在當地開設銀行帳戶，50歲以下人士需存入30萬馬元(約57.1萬港元)；50歲以上人士需存入15萬馬元(約28.56萬港元)。另需作身體檢查、購入當地醫療保險及無犯罪紀錄。換言之，要申請居留權，百多萬港元身家已可成事。



此計劃的好處除不用放棄原來國籍外，申請人可攜同其配偶、21歲以下的未婚子女及60歲以上的父母一起前往。惟計劃本身屬於居留簽證，就算成功申請居留權，也不可以享有當地國民的福利，所以實際上並不算是移民措施。



●薪金低企 啱港人創業

事實上，在亞洲金融危機之後，馬來西亞經濟不斷改變，自2010年以來平均增長5.4%，於2019年第一季，當地國內生產總值(GDP)按年升4.5%。



對港人而言，當地人工相對較低，但正因如此更適合香港人在當地創業。據世界銀行的人力資本指數，馬來西亞在157個國家中排名第55位。當地在教育、健康及社會保障等方面仍有改善空間，有關部門建議提高學校教育質量以改善學習成果，重新思考營養干預措施以減少兒童發育遲緩，並提供充分的社會福利保障，使家庭能夠投資於人力資本形成。



馬來西亞是回教國家，當地人會於指定時間參拜，即使大家在宗教上有差異，但當地人仍會尊重其他宗教信仰。回教徒不吃豬肉，也不可與狗隻接觸，創業開餐廳的朋友要多留意。惟當地是多元種族的國家，故假期非常多，如有華人新年、馬來人新年等，2019年當地假期有55天。

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●首都千呎單位二百零萬有貨

據Global Property Guide顯示，自馬來西亞將物業印花稅由3%提升至4%，及面對近年經濟增長放緩的困境後，當地樓價一度放緩，2016年的樓價指數升6.97%，2018年則跌至3.14%。而2014年馬元兌港元至今貶值逾21%，現時買入馬來西亞樓，變相打了八折。



●租金回報放緩至兩厘

港人在當地置業，注意必須買入最少價值為100萬馬元(約191萬港元)的物業，如在首都吉隆坡置業，據當地房地產網頁，118萬馬元(約225.2萬港元)可買入一個位於雙子塔附近，面積近1,044方呎的兩房單位，平均呎價約2,157港元。而一個面積2,314方呎的四房單位，售價215萬馬元(約410.4萬港元)，平均呎價約1,773港元，即樓價僅香港的十分之一。



如投資當地物業，回報會否可觀？隨着樓價上升，當地總租金收益率已放緩，租金回報率由以往達6至8%，放緩到2.3至5.4%。而馬來西亞土地面積較大，但人口相對較少，資本增值前景有限。



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●物價低水 兩人飲茶埋單60元

筠喬顧問服務第二家園計劃總顧問Johnny稱，由於家庭及工作關係，他常遊走香港及馬來西亞兩地。已有第二家園計劃居留權的他指，在當地生活最吸引的是物價低水，他與母親在檳城酒樓吃點心，平均每籠點心約10港元，二人只需60港元就可埋單。平日吃個炒粉麵也只需10多港元。



●置業宜選華人聚居地

若想在當地置業，則建議考慮清楚是否有需要。若兩夫婦未有子女可先租樓，待生兒育女後，再於國際學校附近置業。另要留意居所附近有否建有清真寺，他笑指，回教徒參拜時聲音較大。選擇物業應揀較多華人聚居的地區，在吉隆坡可考慮滿家樂(Mont Kiara)、甲洞帝沙城市公園(Desa Parkcity)；在檳城可考慮皇后灣廣場(Queensbay Mall)。



此外，馬來西亞國際學校質素優良，以香港三分之一價錢已可入讀及銜接海外學府。而在當地讀書與香港一樣，同時可學習兩文三語，教育方面的資源不俗。



●須購醫保 政府未提供

醫療方面，如港人以第二家園計劃於當地長居，必須購入醫療保險，政府不會提供醫療保障。惟Johnny回想，曾與客人在當地睇樓時，客人因身體不適而入住吉隆坡醫院，單人房連同診金藥費每日只約400港元，可見即使外地人在當地住院，費用仍較為相宜，他更認為醫療質素可媲美泰國。



此外，他建議最好有駕駛執照，因當地居民不似港人依賴地鐵等交通工具代步。當地生活指數較低，產品質素相應亦較低，對生活用品質量不要有太大期望。

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