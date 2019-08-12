【產經專題】金融企業暫緩增聘人手　經紀嘆搵工難

香港社會近期動盪不安，影響外資擴充在港金融業務發展的部署。市場消息指，有外資金融服務集團準備申請香港證監會牌照，本打算在港增聘人手，但因應目前社會狀況不明朗，已放緩請人大計，擬改為以集團內現有人手申請做相關負責人員(RO)，估計是對擴充計劃持觀望態度。



市場消息指，有關外資集團在全球多個地區有業務，其在港已有多年業務運作，並為有限制牌照銀行，但一直未有證監會受規管活動牌照。



●擬改現有人手做RO

據悉，集團有意擴充在港業務，準備申請多個證監會牌照，包括證券交易(一號牌)及資產管理(九號牌)等，並打算在市場招聘各方面人才，如RO、財務、及合規人員等。不過，集團近期卻改變策略，暫時放慢招聘大計，申請牌照時擬改用集團內現有合乎資格的私人投資部門職員做RO。至於其他如財務、合規等人才，更將會在取得證監會牌照後才再作招聘。



市場人士認為，財團規模不少，理論上準備申請證監會牌照，不會介意招聘專業人才的額外開支，明顯是因為目前社會狀況，認為要「看定些」。「都唔知現時環境點樣，現階段請咁多人做乜，又不知將來有冇生意？用現有人手申請做RO先，『進可攻，退可守』，可保留彈性，再睇吓環境再作決定！」



市場人士續指，申請牌照時，證監會要審視很多項目，除了商業模式外，也要視乎有關人選資格及預期要有合規管理系統等，才會批出牌照。因此，理論上申請牌照時，RO及合規人員等，最好同時間招聘，因為RO可能會就內部程序尋求合規主任的意見，又或需要設立監察及合規系統等。



●投資信心需時恢復

證券商協會主席陳柏楠指，受中美貿易戰影響，自去年第四季開始，很多金融業經營環境已很差，近兩個月情況更加是白熱化，形容「個底本身已傷，更要在傷口灑鹽」，目前投資意欲極低。「現時證券行最關心嘅已唔係本港示威衝突仲要持續幾耐，而係唔知道後面仲要衰幾耐，即是話就算示威完結，都需要好多時間恢復信心。何況現時仲未有完結趨勢！」



投資者學會主席譚紹興表示，外資金融集團擴張業務按兵不動，又或等環境好轉才再來，是很正常，始終本港的租金不便宜、港股成交又少，「現時真係開一間、蝕一間！」他粗略計，以7月份港股日均成交不足700億元計，大部分中小型券商都會蝕本。



證券業協會主席張為國亦指出，金融集團短期內對擴充業務有保留並不出奇，但認為長遠對本港金融市場仍有信心。

除了有外資集團放緩擴充及請人大計，事實上，很多證券行近期已部署「瘦身潮」，業界慨嘆現時「難搵工」，又指部分在港中資行傾向招聘內地人而非港人。另外，有經紀就因「返不足工」改為以炒股幫補收入。



證券商協會主席陳柏楠指，近期滙控(00005)裁員消息已為業界敲起喪鐘，很多證券行已研究「瘦身」，「以往三個人做兩個人的工作，即有多一個人做後備，但現時卻是兩個人做三個人的工作！」

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●行業搵工難 經紀開唔足工

有業界指，自政府於2月份提出修訂「逃犯條例」開始，金融機構請人已逐步放緩，直言現時「從未試過咁難搵工」，「有行家半年找了十份工都未有人請，又有行家退而求其次要降職。」



除市況不佳外，他們還發現，現時部分在港中資公司以請內地人或新移民優先。「請內地人的配額會用到盡，現時很多中資行的RO(負責人員)名字也是內地拼音，香港人已愈來愈冇市場，尤其是青年人！」



此外，也有經紀坦言，現時港股成交淡靜，「一周返不到幾日工，惟有自已落場炒番兩手幫補收入，都是趁股市低開時撈，升了就於尾市沽，絕不過夜！」

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