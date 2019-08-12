【市前重點睇】美匯指數企97.5　金價跌穿1500美元

●美匯指數反覆企97.54，離岸人民幣(CNH)低見7.109，港匯弱見7.8423，圓匯企105.51，歐元見1.1202，英鎊跌至1.2021。金價回落至1,498美元。油價回吐，布油見58.28美元，紐油企54.32美元。道指期貨窄幅上落。



●美國總統特朗普表示，定於9月份與中國的談判進行與否皆可，不談也無所謂；他不會讓美元貶值。



-白宮貿易顧問納瓦羅稱，中國貶值人民幣傷害的是自己；美國計劃請中國談判代表來美國。



-中國人民銀行前行長周小川呼籲推動人民幣國際化，以應對美元計價金融系統帶來的挑戰。



-人行前副行長陳元表示，美國將中國貼上匯率操縱國標籤「標誌着貿易戰正在演變為金融戰爭和貨幣戰爭」，決策者必須為長期衝突做好準備。



-國際貨幣基金組織(IMF)發表針對中國的年度報告指，面對中美貿易衝突之際，中國經濟早已一直放慢，警告如果美國進一步增加對華關稅，中國經濟增長恐急劇下滑。如果美國將針對剩餘中國輸美產品的關稅稅率從10%提高到25%，那可能會拖累中國接下來1年的經濟增速降低0.8個百分點，給全球帶來「顯著的負面溢出效應」。



●人行在第二季貨幣政策執行報告中表示，要客觀認識經濟增長的下行壓力，必要時加強對外匯市場的宏觀審慎管理，穩定投資者預期。



●道指上周五(9日)收報26,287點，跌90點或0.34%；標指收報2,918點，跌19點或0.66%；納指收報7,959點，跌80點或1%。 https://bit.ly/2Madbz7



●美國10年期國債孳息率上周五收報升2.75點子，報1.7447厘。



●美國7月份不包括食品和能源的核心生產者價格指數按月下跌0.1%，為2017年初以來首次下滑。



●港股ADR指數按比例計算，上周五收報25,845點，跌94點。



●即月恒生指數夜期上周五收報25,842點，跌41點，低水97點，成交38,253張。



●紐約期油上周五收報每桶54.5美元，升1.96美元或3.7%，全周計累跌2.1%；布蘭特期油收報每桶58.53美元，升1.15美元或2%，全周計累羨5.4%。



-國際能源署(IEA)稱，由於經濟放緩的迹象日益加劇，全球石油需求前景「脆弱」。今年首5個月的石油消費增幅被拖累到10年來的最弱水平。



●紐約期金上周五收報每安士1,508.5美元，跌少於0.1%；全周計，累升3.5%，創自6月21日以來最大單周升幅。



●英國富時100指數上周五收報7,253點，跌32點或0.44%；法國CAC指數收報5,327點，跌60點或1.11%；德國DAX指數收報11,693點，跌151點或1.28%。 https://bit.ly/2OROCcm



●英國第二季經濟6年多以來首次萎縮，財政大臣Sajid Javid將經濟萎縮歸咎於脫歐的不確定性，並指英國經濟將擺脫無協議脫歐影響，重新變得強勢。



●傳德意志銀行正在重組其亞洲投資銀行，將融資和結構性債券業務併入該部門並繼續裁員。



●【地產專題】逾半屋苑估價下跌，業主劈近百萬沽貨。 https://bit.ly/33oceZn



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