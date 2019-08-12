【股民熱話】每日搭港鐵的你　有冇興趣9折買港鐵股票？

今年以來，港鐵公司(00066)股價由40元水平開始起步，反覆升抵次季在50元關前進行調整。5月中美貿易戰升溫，資金集中流入避險之選，港鐵股價借勢突破50元大關，7月高位見過55.75元。



之不過，隨着本地社會持續動盪，股市氣氛轉差，亦影響到公司鐵路營運，其股價亦難敵地心吸力，已退守49元水平。到底由高位計打了9折有多的港鐵股票，值唔值得吸納？



首先，睇番業績，截至2019年6月30日止6個月總收入282.72億元，按年增加7.2%；股東應佔利潤55.06億元，按年減少22.26%；中期股息每股0.25元。撇除沙田至中環綫項目及英國西南部鐵路的撥備，集團的經常性及基本業務利潤分別增加13.8%及26.4%。基本上，核心業務表現唔差。



展望下半年，本地廣告及零售租務業務確實存在挑戰，但相對整體盈利基礎，影響尚算輕微。至於物業發展方面，今年計劃推出3個物業發展項目，其中一個已成功招標，餘下2個會因應市況有序推出。早前公司推出15個物業發展項目，完工後料可提供2.1萬個住宅單位，大部分會在未來5年落成並陸續入帳。由於未來數年本港住宅一手供應不多，港鐵將成為其中一個主要供應來源，對收益基礎起到重要支持。



雖然，港鐵的息率不算得上吸引，但整體上業務主要集中在香港，少了人民幣貶值的煩惱；其業務的公營性質亦對資產、財務及收益基礎方面提供到一定保證，在環球市場風險急速升溫，貨幣戰激化的大環境之下，這些都成為了港鐵股價抗跌的理據，故仍是一隻值得投資者關注的港企股。



走勢上，其股價短線已作出反彈，若未能快速收復50元關，後市仍有機會隨市況向下而回試45至47元水平，建議可待下試該水平承接，再分注作中線部署。



東方產經專欄作者帥哥

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