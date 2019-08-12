【即市分析】中國移動「躺着也中槍」？

東方產經專欄作者桃桃：最近內地企業陸續公布業績，中國移動(00941)較受觸目，集團半年純利按年倒退逾14%至560.63億元人民幣，業績雖已成定局，但係有兩組數字值得留意。



首先同大家回顧吓，中移在去年純利有增長下仍狠削每股末期息12%，當時消息曾拖累股價單日大跌。今次公司每股中期息按年跌16%至1.527元，但主要是反映純利下跌；派息比率49%，按年增加1個百分點。故見業績公布後，股價反升，皆因暫時而言其「息誘」的吸引力猶在。



不過，未來中移會否再削派息，還須視乎經營環境因素。公司將派息指引由「爭取穩定派息率」變為「爭取穩定派息」，仲話變動「是對投資者負責的信號」，應該點理解，小股東可以諗諗。



此外，留意公司對5G收費水平嘅描述。過去一段長時間，中移股價明顯受制「提速降費」政策，仲有消息話5G收費水平會低過4G。今次業績會上，公司就無着墨太多，只係話5G收費套餐正在制訂當中。



然而值得留意的是，公司料將以「愈用愈優惠」方式取代「超過限額後限速」政策，相信會成未公司數據流量業務新收費模式，對收入增長有正面影響。



股價走勢方面，中移近日跌至逾5年低位，在62元見到支持，業績公布後反彈上65元水平。須留意5G業務發展，若人民幣真持續貶值，中移收入以人民幣為主，估值相應有下調壓力，就是「躺着也中槍」！故建議策略是逢反彈減磅，候技術指標出現極度超賣，才考慮小注博反彈。

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